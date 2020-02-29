«Может принадлежать кисти Рубенса»: знаменитую картину из уральского музея отправили на экспертизу
Знаменитую картину «Оплакивание Христа и положение во гроб», которая сейчас хранится в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств, что в Свердловской области, и является одним из его главных экспонатов, передали на экспертизу. Специалисты считают, что она может принадлежать кисти Рубенса. Работы проведут эксперты крупнейших музейных учреждений России.
- В случае, если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском госмузее будет организована публичная презентация полотна, - рассказали в региональном Минкультуры. - Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения.
Как рассказали в региональном департаменте информполитики, экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, которые использовались при создании картины.
А в 2012 году эксперты признали подлинность картины Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которая также хранилась в Ирбитском музее ИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU