2020-02-29T09:59:20+03:00
Общество

«Может принадлежать кисти Рубенса»: знаменитую картину из уральского музея отправили на экспертизу

Работы проведут специалисты крупнейших музейных учреждений России
Мария Трапезникова
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Фото: Собрание Ирбитского ГМИИФото: Собрание Ирбитского ГМИИ
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Знаменитую картину «Оплакивание Христа и положение во гроб», которая сейчас хранится в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств, что в Свердловской области, и является одним из его главных экспонатов, передали на экспертизу. Специалисты считают, что она может принадлежать кисти Рубенса. Работы проведут эксперты крупнейших музейных учреждений России.

- В случае, если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском госмузее будет организована публичная презентация полотна, - рассказали в региональном Минкультуры. - Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения.

Как рассказали в региональном департаменте информполитики, экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, которые использовались при создании картины.

А в 2012 году эксперты признали подлинность картины Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которая также хранилась в Ирбитском музее ИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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