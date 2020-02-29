«Может принадлежать кисти Рубенса»: знаменитую картину из уральского музея отправили на экспертизу

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:59:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитую картину «Оплакивание Христа и положение во гроб», которая сейчас хранится в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств, что в Свердловской области, и является одним из его главных экспонатов, передали на экспертизу. Специалисты считают, что она может принадлежать кисти Рубенса. Работы проведут эксперты крупнейших музейных учреждений России.

- В случае, если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском госмузее будет организована публичная презентация полотна, - рассказали в региональном Минкультуры. - Безусловно, подтверждение подлинности картины станет событием мирового значения.

Как рассказали в региональном департаменте информполитики, экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, которые использовались при создании картины.

А в 2012 году эксперты признали подлинность картины Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», которая также хранилась в Ирбитском музее ИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU