«Увидели под инфракрасным светом»: на Урале 43 года в музее висел подлинник Рубенса, а об этом никто не знал

Оказывается, для того, чтобы посмотреть на подлинную картину Питера Рубенса, знаменитого голландского живописца, не обязательно ехать в Санкт-Петербург и покупать билет в Государственный Эрмитаж. Можно махнуть и в небольшой уральский город Ирбит, прославившийся своими мотоциклами.

Здесь в местном музее уже почти полвека висит работа Рубенса «Оплакивание Христа. Положение во гроб», написанная аж в 1601 году. Только до нынешнего лета никто об этом не знал! Все думали, что это просто работа одного из его многочисленных учеников.

– Эта картина была передана Государственным Эрмитажем в качестве помощи Ирбитскому музею в 1976 году, – объясняет Александр Косолапов, заведующий Лабораторией физико-химических исследований Государственного Эрмитажа. – Не знаю, понимал ли тогда хранитель, что именно он передает. Видимо, передавали картину, как образец школы или мастерской Рубенса.

Долгие годы все думали, что это работа одного из многочисленных учеников знаменитого художника из Нидерландов. Фото: собрание Ирбитского ГМИИ

Выяснить, что картину нарисовал никто иной, как сам Рубенс, удалось в июне, когда сотрудники лаборатории Эрмитажа пристально изучили картину.

– Мы сделали исследование, официальное заключение будет написано в конце лета, – отмечает Александр Косолапов. – В инфракрасном свете под краской появляется подготовительный рисунок. Мы сравнили его с рисунками Рубенса и получилось, что они очень близки. Кроме того, существуют стандартные методы историко-стилистического анализа, которые позволяют говорить, что это действительно подлинник.

Питер Рубенс жил в конце XVI, первой половине XVII века. Он считается одним из основоположников искусства барокко. По одной из версий, картина «Оплакивание Христа. Положение во гроб» попала в Эрмитаж, а потом и в музей Ирбита, после революции, как конфискованное имущество одного из дворян.