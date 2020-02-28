2020-02-28T06:24:46+03:00
Общество

Матроскин, Шарик и Дядя Федор в стиле Гая Ричи: новая работа екатеринбургского художника появилась в Тель-Авиве

Слава ПТРК завершает серию «Детство перед телевизором»
Мария Трапезникова
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Фото: Слава ПТРК в InstagramФото: Слава ПТРК в Instagram
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Уличный художник из Екатеринбурга Слава ПТРК завершил одну из своих последний работ из серии «Детство перед телевизором». Вчера вечером картина-коллаборация фильма Гая Ричи «Большой куш» и мультфильма «Простоквашино» украсила переулки Тель-Авива (Израиль). Туда художник приехал на отдых и, заодно, решил оставить свой след.

- Экстравагантные выходки и смелые затеи – вот что объединило этих ребят в моей голове во время пребывания в Израиле, - поделился Слава на своей странице в Instagram.

Фото: Слава ПТРК в Instagram

Фото: Слава ПТРК в Instagram

Фото: Слава ПТРК в Instagram

Фото: Слава ПТРК в Instagram

На соседней стене переулка, прямо напротив, его друзья-художники создали не менее необычную работу – существо, которое как будто рассматривает через лупу бриллиант. «Тот бриллиант, что украл Дядя Федор с командой песвдо-евреев», - подытожил Слава.

Фото: Слава ПТРК в Instagram

Фото: Слава ПТРК в Instagram

Картины из серии «Детство перед телевизором» в течение года появились в разных городах России (и уже не только России). Например, в Санкт-Петербурге Слава ПТРК нарисовал сцену из фильма «Брат 2», только вместо оригинальных персонажей изобразил героев мультфильма «Черный плащ».

А недавно у художника был День рождения, который он, кстати, и отпраздновал за последней работой в Израиле. Но его друзья из Северной столицы переименовали проспект в его честь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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