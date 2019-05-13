2019-05-13T14:21:55+03:00
Общество

Слава Птрк нарисовал в Санкт-Петербурге героя фильма «Брат» в образе Черного Плаща

Граффити появились у дома, где снимался культовый фильм
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: Facebook Владимира АбихаФото: Facebook Владимира Абиха
Изменить размер текста:

Художник из Екатеринбурга Слава Птрк нарисовал главного героя фильмов «Брат» и «Брат- 2» Сергея Бодрова-младшего в образе мультяшного Черного Плаща. Граффити появились ну улице Марата, 72, в Санкт-Петербурге, рядом с местом съемок первой части фильма.

Фото: Facebook Владимира Абиха

Фото: Facebook Владимира Абиха

- Из серии «Детство перед телевизором». Спасибо за помощь Алене Бриль, - отметил уличный художник.

Фото: Facebook Владимира Абиха

Фото: Facebook Владимира Абиха

Напомним, что недавно Слава ПТРК изобразил на Уралмаше героев культового сериала «Бригада» в образе черепашек-нинздя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижних Сергах оштрафовали сервис питания, из-за которого в санатории развелись тараканы
За майские праздники на Среднем Урале сгорело 467 гектаров леса
Студенты из Екатеринбурга устроят благотворительный сбор в стиле «Игры престолов»
В Екатеринбурге задержали супругов, три года державших бордель
В Нижнем Тагиле будут судить наркодилера, торгующего «синтетикой»
Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 0,7 % в апреле
На участке трассы Екатеринбург - Тюмень вводят реверсивное движение
Советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка получила пост вице-мэра города
Позагорали и хватит: в Екатеринбурге аномальная жара сменится дождями
В Ирбите обрушилась стена жилого многоквартирного дома
В Екатеринбурге за сутки произошли три ДТП с детьми
Здесь купаются дети и пасется скот: река Сосьва загрязнилась после впадения в нее вод из других рек
Авиация ЦВО помогла жителям Курганской области потушить лесные пожары
Монеточка выступит на «Вечернем Урганте» с новой песней, которую поклонники ждали с осени
Каждую ночь жители Екатеринбурга смогут наблюдать, как в небе пролетает МКС
Уснул за рулем: тюменец попал в аварию под Ирбитом
12 мая в Екатеринбурге всё же не станет самым жарким днем в истории
В Екатеринбурге во дворе на десятилетнего мальчика напала собака
Короткое замыкание: в деревне под Ирбитом сгорели мать с двухлетней дочкой
Уралочка победила в международном конкурсе Miss SuperTalent of the world
На улице Билимбаевская водитель «Хендая» протаранил автобус и сбежал, бросив машину
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника