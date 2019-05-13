Слава Птрк нарисовал в Санкт-Петербурге героя фильма «Брат» в образе Черного Плаща

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-13T14:21:55+03:00

Граффити появились у дома, где снимался культовый фильм

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Художник из Екатеринбурга Слава Птрк нарисовал главного героя фильмов «Брат» и «Брат- 2» Сергея Бодрова-младшего в образе мультяшного Черного Плаща. Граффити появились ну улице Марата, 72, в Санкт-Петербурге, рядом с местом съемок первой части фильма.

Фото: Facebook Владимира Абиха

- Из серии «Детство перед телевизором». Спасибо за помощь Алене Бриль, - отметил уличный художник.

Фото: Facebook Владимира Абиха

Напомним, что недавно Слава ПТРК изобразил на Уралмаше героев культового сериала «Бригада» в образе черепашек-нинздя.

ИСТОЧНИК KP.RU