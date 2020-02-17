2020-02-17T07:04:06+03:00
Общество

«Вплываю на пузе»: в Санкт-Петербурге появился проспект имени уральского художника

Так северные коллеги решили поздравить Славу ПТРК с 30-летием
Мария Трапезникова
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Фото: Loketski в InstagramФото: Loketski в Instagram
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В Санкт-Петербурге появился проспект имени уральского художника Славы ПТРК. Так его коллега Loketski решил поздравить с 30-летием: «переименовав» городской проспект Славы и наклеив на дорожные указатели стикеры и добавив акрила. Фотографией художник поделился на своей странице в Instagram, добавив личные поздравления в форме текста.

Кстати, такое необычное поздравление вполне себе в духе Славы ПТРК и, в общем-то, незаконно: напомним, несколько лет назад художник точно также «переименовал» Екатеринбург в «Грязьбург». Знак быстро убрали.

Фото: Loketski в Instagram

Фото: Loketski в Instagram

Фото: Loketski в Instagram

Фото: Loketski в Instagram

- Друзья, спасибо большое всем за поздравления! – поделился у себя в Instagram сам Слава. – У меня все хорошо, вплываю в новое десятилетние пузом на доске и верой в лучшее! До встречи в четвертом десятке.

Художник уже давно переехал из Екатеринбурга в Москву, хотя по-прежнему довольно часто заглядывает в столицу Урала с различными проектами. Так, например, в декабре прошлого года – он «исправил» свое граффити со сценой из фильма «Брат 2», которое в Питере закрасили коммунальщики. А в Екатеринбурге летом Слава на скандальной Октябрьской полщади у Драмтеатра на кубе написал фразу «Правда в силе?». Но ее быстро переделали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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