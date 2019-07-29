«Правда в силе?»: Слава ПТРК напомнил о конфликте в сквере в Екатеринбурге с помощью граффити

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-29T14:30:53+03:00

В мае рядом с этим строением развивалось противостояние из-за строительства храма в сквере. Фото: vk.com/cbfest

Его работа, сделанная в рамках фестиваля «Карт-бланш», появилась на вентиляции метро

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На Октябрьской площади в Екатеринбурге появился один из арт-объектов партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш». Как сообщает ngzt.ru, на строении вентиляционной шахты метрополитена художник Слава ПТРК написал слова: «Правда в силе?».

- Правда в силе? Вопрос вам, вопрос себе, - пишет Слава ПТРК в Instagram. - Будка в сквере у драмтеатра, где так и не состоялось строительство храма. Екатеринбург, специально для фестиваля Карт-бланш.

Добавим, что в рамках фестиваля «Карт-бланш» уже месяц художники украшают стены в Екатеринбурге рисунками и надписями со смыслом.

ИСТОЧНИК KP.RU