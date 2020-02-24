Новая неделя началась в Екатеринбурге с сильного гололеда

24 Февр. 2020 2020-02-24T07:52:31+03:00

Это центр города, в спальный районах еще хуже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник – на улице минус 5, а в остальные дни будет около нуля

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Казалось бы, только градоначальник Екатеринбурга устроил разнос районным администрациям из-за сильной грязи на дорогах и тротуарах. А на город обрушилась новая напасть – сильный гололед. Последняя зимняя неделя стартовала в Екатеринбурге с минусовой температуры, поэтому многие улицы превратились в каток.

В понедельник, 24 февраля, в уральской столице днем столбики термометра будут держаться на отметке в – 4 градуса, переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-9 метров в секунду.

Уже во вторник, 25 февраля, в Екатеринбурге немного потеплеет. К обеду воздух прогреется до +2 градусов, сохранится пасмурная погода, без осадков. Ветер сменит направление на южное, и будет дуть с такой же скоростью в 5-9 метров в секунду.

В среду в уральской столице ожидается мокрый снег, на дорогах сохранится сильный гололед. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Примерно такая же погода ожидается до конца зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU