Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк победил Михала Пастернака в первом бою после поражения

22 Февр. 2020 2020-02-22T19:52:32+03:00

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В Екатеринбурге сегодня прошел международный турнир по смешанным единоборствам RCC: Road to the PFL, на котором встретились уральский боец Иван Штырков и поляк Михал Пастернак. В первые минуты боя соперник Уральского халка активно нападал. Затем Иван Штырков начал бросаться в борьбу, прижимая соперника к клетке. Все четыре раунда оба бойца держали оборону. В итоге судьи единогласно определили уральского бойца победителем по количеству очков.

В первые минуты боя соперник Уральского халка активно нападалФото: Алексей БУЛАТОВ

- По сравнению с другими боями, сегодня я чувствую себя изумительно. Я всегда придерживаюсь тактики, любой бой может полететь к чертям. От любого удара. Я готовлюсь работать по ситуации в клетке, - рассказал Иван Штырков.

Напомним, в декабре Иван Штырков потерпел свое первое поражение. Бой также проходил в Екатеринбурге. Соперником Уральского халка был швейцарец Ясубей Эномото.

Иван Штырков начал прижимать соперника к клеткеФото: Алексей БУЛАТОВ

Все четыре раунда оба бойца держали оборонуФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU