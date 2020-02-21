Салют на 23 февраля в Екатеринбурге 2020: место и время

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:12:33+03:00

В Екатеринбурге на 23 февраля 2020 года пройдет праздничный салют

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В Екатеринбурге 23 февраля артиллеристы Центрального военного округа подготовили праздничный салют. Запускать его будут со стороны «Динамо» в 21:00. Всего военные дадут 30 залпов, а сам салют будет длиться полчаса.

Стрелять будут из шести раритетных противотанковых пушек ЗИС-3. Орудия были выпущены еще в 1942 году. Их использовали во время Великой Отечественной войны. А сейчас военные ласково называют их «Зося» и используют их только по праздникам.

- Трех таких машин хватает на салют на 30 залпов. В среднем это полчаса, - объясняет Владислав Дегтев, командир взвода управления минометной батареи Центрального военного округа.

Следующий праздничный фейерверк в Екатеринбурге можно будет увидеть 9 мая.

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Как проходила репетиция праздничного салюта на 23 февраля 2020 в Екатеринбурге можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU