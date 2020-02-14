2020-02-14T15:07:10+03:00
Общество

Тридцать громких залпов из пушки: уральские военные отрепетировали праздничный салют к 23 февраля

Это было громко и феерично. Посмотрите, что получилось.
Юлия СТАЛИНА
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Всего прозвучит 30 залповВсего прозвучит 30 залповФото: Алексей БУЛАТОВ
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Артиллеристы Центрального военного округа два раза в год радуют жителей Екатеринбурга праздничным салютом из пушки. Первый раз это происходит ко Дню защитника отечества, второй – ко Дню Победы. Подготовка к 23 февраля уже началась. На Свердловском полигоне прошла финальная репетиция выстрелов.

Чтобы перезарядить одну «Зосю» необходимо как минимум тридцать секунд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы перезарядить одну «Зосю» необходимо как минимум тридцать секунд.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стрелять в День защитника отечества будут из шести раритетных противотанковых пушек ЗИС-3 1942 года выпуска. Артиллеристы ласково их называли «Зося». Все эти орудия умствовали в сражениях Великой Отечественной войны. Сейчас их используют только по праздникам, но они до сих пор в идеальном состоянии. За несколько недель военные начинают тренировку, чтобы отработать синхронность действий.

- Мы отрабатываем единый залп и синхронность движения расчетов. Мы должны действовать слажено, чтобы на салюте мы могли показать, насколько мы готовы. Сложности работы с пушками не возникает, потому что их регулярно обслуживаем. Осечек не бывает, - Рустам Авзалхонов, старший офицер салютной батареи ЦВО.

Небо над уральской столицей будет окрашено больше 500 салютами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Небо над уральской столицей будет окрашено больше 500 салютами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пушки стреляют холостыми патронами. По сути, они нужны только для эффектного звука. Чтобы перезарядить одну «Зосю» необходимо как минимум тридцать секунд. Рядом с ними салютная установка, которая стреляет фейерверками.

- На месте от нас уже ничего не зависит, установку мы предварительно заряжаем.Трех таких машин хватает на салют на 30 залпов. В среднем это пол часа, - пояснил Владислав Дегтев, лейтенант командир взвода управления минометной батареи.

Подготовка к празднику началась за несколько недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к празднику началась за несколько недель.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время праздничного салюта в Екатеринбурге дадут 30 залпов, начало — в 21:00. Пускать его будут со стороны «Динамо». Небо над уральской столицей будет окрашено больше 500 салютами с названием «Фиалка», «Вега» и «Асоль».

Пока пушки находятся на Свердловском полигоне, затем их увезут в хранилище до 9 мая. В следующий раз они прозвучат только весной.

Пока пушки находятся на Свердловском полигоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока пушки находятся на Свердловском полигоне.Фото: Алексей БУЛАТОВ

День защитника Отечества. История праздника - праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Он был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии. Связан с первыми боями Красной Армии против германских войск в феврале 1918 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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