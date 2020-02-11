2020-02-11T09:31:03+03:00
Происшествия

Уральская модель, осужденная в Европе за перевозку наркотиков, близка к выходу из колонии

Недавно Марию Хрестину перевели в исправительное учреждение в Калужской области
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Фото: Instagram Марии ХрестинойФото: Instagram Марии Хрестиной
Изменить размер текста:

Уральская модель Мария Хрестина близка к выходу на свободу. После того, как девушку перевели из ИК-4 Гомеля в исправительное учреждение в Калужской области, у девушки вновь появился шанс на УДО.

- Те нарушения режима, которые вменяли Маше в колонии в Беларуси, не имею никакого значения в российской колонии. До начала лета подадим прошение об УДО и будем молиться, чтобы его удовлетворили, - рассказал «КП» муж модели Тимур Джафаров.

Дома Марию ждет маленький сын и муж. Фото: Instagram Марии Хрестиной

Дома Марию ждет маленький сын и муж. Фото: Instagram Марии Хрестиной

Напомним, что Марию осудили за транспортировку наркотиков после того, как на границе с Беларусью у нее нашли чай, купленный в Чехии. Сувенирная продукция содержала коноплю, и девушку задержали на обратном пути домой.

Мы не придали этому чаю ни малейшего значения. В Чехии запрещена продажа наркотиков, да и кто будет продавать каннабис в самом центре города, у Карлова моста?! - восклицает Джафаров. – Следы наркотиков были из-за печенья, которое Маша ела в дороге. Меня спасло лишь то, что я не успел к нему притронуться после отъезда из Праги.

Но такие оправдания не повлияли на сотрудников таможни. В отношении Марии было возбуждено уголовное дело.

Фото: Instagram Марии Хрестиной

Фото: Instagram Марии Хрестиной

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рено» за тепло: у екатеринбуржца забрали машину из-за долгов по коммуналке
В Екатеринбурге задержали банду подростков, грабивших в центре города
В Екатеринбурге закрывается кинотеатр «Салют»: названа дата
Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» изменится в период с 23 по 25 февраля
В Екатеринбург привезли чудотворную икону, помогающую излечиться от онкологии
В Екатеринбурге за 45 миллионов продают квартиру с экологичным ремонтом
Уральские бизнесмены отправили в китайский город Гуанчжоу порядка 2 миллионов медицинских масок
На Урале 4,5 тысячи самозанятых вышли из тени
Пять лет грозит стрелку, который устроил пальбу из автомата 1 января в Екатеринбурге
Уральская модель, осужденная в Европе за перевозку наркотиков, близка к выходу из колонии
«Уральские авиалинии» оштрафовали за задержку семи рейсов
На страже порядка, хоть и с лапками: у аэропорта Кольцово появился новый питомец
Граждане Китая, которых проверяли на коронавирус в Екатеринбурге, здоровы
Юная свердловчанка выиграла первенство России по легкой атлетике
Самой красивой девушкой февраля по версии «Комсомолки» стала девушка, совмещающая модельный бизнес и волонтерскую деятельность
В Екатеринбурге дом, на месте которого должны построить филармонию, будут разбирать поэтапно
В пожаре под Нижним Тагилом погибло двое мужчин
В Свердловской области врачи выезжают на дом к ветеранам и труженикам тыла, чтобы провести диспансеризацию
В Екатеринбурге бесплатно проверят работоспособность тонометров
Депутата Гордумы Константина Киселева допросят по делу о протестах в сквере у Драмтеатра
На ВИЗ-Стали выявят лучшую бригаду вальцовщиков
На Урале будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве жены на глазах у ребенка
Владимир Шахрин снялся в новом сериале ТНТ
Появилось видео последствий аварии на Кольцовском тракте, где погибли два человека
На Урале из-за ОРВИ закрыли 13 детсадов и четыре школы
Спасатели «Екатеринбурггаза» подтвердили квалификацию
Обещал продать Toyota и Volkswagen: полиция ищет жертв мужчины, кинувшего екатеринбуржцев на 7 миллионов