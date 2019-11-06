Уральскую модель, осужденную за покупку чая в Чехии, переведут в российскую колонию

Россиянку Мария Хрестина, отбывающую в Беларуси наказание за распространение наркотиков, экстрагируют на родину. С августа прошлого года уральская модель находится в колонии № 4 Гомеля, однако в ближайшем будущем ее должны перевезти в одно из исправительных учреждения Калужской области.

mary_khrest Мария родилась в Риге, но после смерти матери перебралась с отчимом в Орск, где жила до окончания школы. Поступать в институт Хрестина поехала в Екатеринбург. Здесь познакомилась с будущим мужем, родила сына.

27-летняя Мария оказалась за решеткой после евротура со своим возлюбленным, дизайнером Тимуром Джафаровым. Пара проехала на машине от Москвы до Праги. Именно в столице Чехии Мария купила чай с марихуаной, девушка не предала значения дешевому сувениру и повезла его домой в качестве подарка друзьям. На границе с Беларусью подозрительную банку нашли во время личного досмотра. Уже через несколько дней модель узнала приговор – три года в колонии общего режима.

Этой осенью Мария могла претендовать на условно-досрочное освобождение, но в белорусской тюрьме ее уличили в трех нарушениях режима (россиянка делилась с другими осужденными личными вещами – прим.ред.) и, скорее всего, ей бы отказали.

mary_khrest Мария много путешествовала и старалась обеспечить сына всем необходимым

- По нашему запросу Машу переведут в Калужскую область, - рассказал «КП-Екатеринбург» Джафаров. – Я очень этому рад, все равно лучше находиться на территории своей страны. Так Маша будет ближе к дому. Надеюсь, что в нашей колонии не откажут в УДО.

По словам адвоката Антона Гашинского, Мария подавала прошение о переводе в российскую колонию с момента оглашения приговора. Но добиться экстрадиции удалось лишь недавно.

- Сначала необходимые документы рассматривались в Генпрокуратуре Беларуси, затем в Генпрокуратуре РФ. Право Марии на УДО сохраняется, как и шансы раньше выйти на свободу. Возможно, не все то, что засчитывалось как нарушение в ИК-4 Гомеля, является нарушением в российской колонии, - пояснил Гашинский.

Мария и ее молодой человек. Фото: предоставлено Тимуром Джафаровым

Дома Марию Хрестину ждет сын.