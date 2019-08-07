Купила сувенир, угодила в тюрьму: модель из Екатеринбурга оказалась в белорусской колонии из-за банки чая

Instagram 27-летней модели из Екатеринбурга Марии Хрестиной пестрит красивыми фотографиями. На одной стройная блондинка рекламирует шелковую пижаму, на другой гуляет в коротких шортиках по Израилю, на третье обнимает сынишку… Если бы она и сейчас могла делится картинками своей жизни с подписчиками - а их у девушки 142 тысячи – то они бы смогли бы увидеть тюремные нары исправительной колонии в Белоруссии.

РОСЛА БЕЗ МАМЫ

Екатеринбург для Марии не родной город. Девушка родилась в Риге, росла без отца. Когда ей исполнилось 7 лет, мама умерла. Отчим перевез девочку в Орск (город Оренбургской области – прим. ред.). Там она выросла и окончила школу.

mary_khrest Даже после заключения на блог Марии подписаны почти 150 тысяч человек

Поступать в институт Хрестина поехала в Екатеринбург. Здесь познакомилась с будущим мужем, родила сына. Начала работать в модельном бизнесе и раскручивать свой Instagram. В карьере дела шли в гору: она стала неплохо зарабатывать на рекламе и даже начала разрабатывать дизайн собственной линии одежды. А вот с семьей не сложилось: брак Марии распался спустя четыре года и красавица начала планировать переезд в Москву. Именно на показе мод в столице она познакомилась с дизайнером Тимуром Джафаровым.

Спустя полгода пара спланировала совместный евротур на машине от Москвы до Праги.

Евротрип обернулся для Тимура и Марии настоящим кошмаром. Фото: предоставлено Тимуром Джафаровым

- Мы колесили почти неделю, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Тимур Джафаров. – Проехали Латвию, Литву, Польшу и добрались до Праги. Маша очень открытый и искренний человек. Она выросла без мамы – это сильно закалило ее характер. У нее у самой есть 7-летний сын Платон и она старается быть для него заботливой мамой. Маша замечательная девушка. Во время нашего путешествия я в этом убедился еще раз. И тогда же решил, что буду делать ей предложение…

В Чехии пара осматривала достопримечательности, фотографировалась, а перед отъездом заскочила в сувенирную лавку.

- В Праге почти в каждом магазинчике продают товары, якобы с марихуаной. Конфетки, жвачки, чай… - продолжает Джафаров. – Ради смеха мы купили такой чай, а также взяли попробовать печенье. Еще спросили, у продавца, действительно ли в нем содержится наркотик. Тот отчетливо сказал, что нет.

УГОДИЛА ЗА РЕШЕТКУ ЗА БАНКУ ЧАЯ

Домой в Россию Мария и Тимур возвращались через Беларусь. Джафаров мечтал показать любимой Брестскую крепость. На польско-белорусской границе таможенники начали осматривать машину, внимание сотрудников привлекла банка с чаем, купленная в Чехии за 200 крон. У пары взяли на анализ кровь и мочу. Тимур оказался «чист», а у Марии нашли следы запрещенных веществ.

- Мы не предали этому чаю ни малейшего значения. В Чехии запрещена продажа наркотиков, да и кто будет продавать каннабис в самом центре города у Карлова моста?! - восклицает Джафаров. – Следы наркотиков были из-за печенья, которое Маша ела в дороге. Меня спасло лишь то, что я не успел к ним притронуться после отъезда из Праги.

Но такие оправдания не повлияли на сотрудников таможни. В отношении Марии было возбуждено уголовное дело.

- Обвиняемая была признана виновной по статье «Незаконное хранение и перевозка наркотических веществ без цели сбыта с перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза», - говорят в Брестском областном суде.

Суд приговорил Марию к трем годам лишения свободы в колонии общего режима №4 города Гомеля.

mary_khrest Девушка часто путешествовала и делилась фотографиями из поездок

«НЕ БУДЕШЬ СТУЧАТЬ – ЗАБУДЬ ОБ УДО»

Несмотря на то, что любимая оказалась за решеткой, Тимур не бросил Машу и сделал ей предложение. Вместо белого платья и гостей – регистрация брака через посольство. Вместо медового месяца - суточное свидание в спецкомнате в колонии.

- У меня даже мысли не было бросить ее в таком положении. Нас расписали 20 ноября, и с тех пор я вижу жену раз в три месяца, - вздыхает супруг.

mary_khrest Возможно уже осенью Мария выйдет на свободу и вернется к сыну

Два месяца остается до того дня, когда у Марии появится право подать на условно-досрочное освобождение, но руководство ИК-4 Гомеля не спешит выпускать ее на свободу.

- За год с небольшим Маше насчитали три нарушения режима. Один раз она отдала сокамернице свою запасную пару обуви, потому что у той лопнула подошва. Второй и третий раз ее поймали на передаче сигарет, - рассказывает Тимур. – Маша рассказывала, что сотрудники колонии ей угрожают. Говорят, если она не будет доносить на сокамерниц, то ей откажут в условно-досрочном. А за нарушения грозятся увеличить срок пребывания в колонии еще на два года.

Сейчас Тимур нанял адвокатов, которые пытаются вычеркнуть «нарушения» из личного дела Марии

- У нас одна надежда, если суд примет во внимание, что дома ее ждет 7-летний сын, - подытожил Тимур Джафаров.

О тяжелой ситуации Марии узнала известная общественница и журналистка Катя Гордон. Она уверена, что у блогерши не было умысла перевозить наркотики через границу.

- К сожалению, у нас нет возможности оказывать девушке юридическую помощь в Беларуси, но мы помогаем консультационно и медийно, - говорит Катя Гордон. – Мне искренне ее жаль. Мы провели контрольную закупку в том самом магазине в Праге – там действительно помещают несколько листов конопли в сувениры, но только ради прикола. Другое дело, что наличие следов наркотиков в крови суд учел, как отягощающий фактор и именно поэтому был назначен реальный срок. К этой истории нужно было отнестись мягче.