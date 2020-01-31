Уральская блогерша, забеременевшая в 12 лет, впервые опубликовала видео из роддома
Блогерша из Среднеуральска Полина Фетисова, прославившаяся своей историей после родов в 13 лет, опубликовала видео из роддома. Девочка забеременела в 12 от ученика седьмого класса.
Сейчас Полина самая успешная несовершеннолетняя мама-блогер в стране.
- Да, вот оно, то самое видео. 20 Июля в 17:20 я встретилась со своей доченькой. Родилась: 50 см, 3 килограмма 480 граммов, - написала в Instagram Полина.
Напомним, что родители Полины узнали о ее беременности лишь за две недели до родов. Сейчас ее дочке Ульяне два года, но семья отца девочки не общается с семьей Фетисовых.
- Моя мама присутствовала на родах, и когда акушерка показала ей Ульяну – она расплакалась. На выписке папа обнял меня с дочкой, и я поняла – они любят меня и моего ребеночка. В тот момент меня пугала мысль, что я могу повторить судьбу 11-летней девочки, которая лежала со мной в одной палате. Они не стали забирать ребенка и оставили его в роддоме, - рассказывала «КП» Полина Фетисова.
ИСТОЧНИК KP.RU