2020-01-31T19:12:17+03:00
Общество

Уральская блогерша, забеременевшая в 12 лет, впервые опубликовала видео из роддома

Сейчас Полина Фетисова самая успешная несовершеннолетняя мама-блогер в стране
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: Instagram Полины ФетисовойФото: Instagram Полины Фетисовой
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Блогерша из Среднеуральска Полина Фетисова, прославившаяся своей историей после родов в 13 лет, опубликовала видео из роддома. Девочка забеременела в 12 от ученика седьмого класса.

Сейчас Полина самая успешная несовершеннолетняя мама-блогер в стране.

- Да, вот оно, то самое видео. 20 Июля в 17:20 я встретилась со своей доченькой. Родилась: 50 см, 3 килограмма 480 граммов, - написала в Instagram Полина.

Напомним, что родители Полины узнали о ее беременности лишь за две недели до родов. Сейчас ее дочке Ульяне два года, но семья отца девочки не общается с семьей Фетисовых.

- Моя мама присутствовала на родах, и когда акушерка показала ей Ульяну – она расплакалась. На выписке папа обнял меня с дочкой, и я поняла – они любят меня и моего ребеночка. В тот момент меня пугала мысль, что я могу повторить судьбу 11-летней девочки, которая лежала со мной в одной палате. Они не стали забирать ребенка и оставили его в роддоме, - рассказывала «КП» Полина Фетисова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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