2020-01-30T12:15:07+03:00
Общество

Второй этап: в Екатеринбурге родители первоклашек подали больше восьми тысяч заявлений

В ночь на 30 января документы отправили жители Орджоникидзевского и Железнодорожного районов
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге родители первоклашек подали больше восьми тысяч заявленийВ Екатеринбурге родители первоклашек подали больше восьми тысяч заявленийФото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшую ночь прошел второй этап подачи заявлений в первые классы. На этот раз заявления отправляли жители Орджоникидзевского и Железнодорожного районов. Администрация Екатеринбурга отчиталась об итогах второго этапа. Так, по их данным, на 11:00 было зарегистрировано 8 819 заявлений.

- Через портал госуслуг было подано 7 193 заявления, лично – 1 417, через МФЦ/ЦМУ – 209, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Напомним, что вчера прошел первый этап, заявление подавали родители из Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского районов. За ночь система обработала больше 6 500 заявлений.

Третий этап пройдет в ночь на 1 февраля – документы смогут подать горожане Кировского и Октябрьского районов. Такая новая система помогла облегчить работу сайта госуслуг, чтобы он не зависал. Заявления можно будет подать до 30 июня текущего года. Как это сделать и где, мы подробно рассказывали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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