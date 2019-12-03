2019-12-03T12:15:14+03:00
Общество

График записи детей в первый класс в Екатеринбурге на 2020/21 учебный год

Рассказываем, жители каких районов смогут отправить детей в школу быстрее остальных
Данил СВЕЧКОВОлег ГАЛИМОВ
Поделиться:
В начале этого года живые очереди в школах почти исчезлиВ начале этого года живые очереди в школах почти исчезлиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На дворе начало декабря, но родители будущих первоклашек уже думают о том, как будут записывать детей в школы. К слову, с прошлого года процедура стала немного проще из-за запуска второго сайта для подачи электронных заявлений, который ослабил нагрузку с портала госуслуг.

Публикуем график работы приемной комиссии по записи детей в первые классы в Екатеринбурге на 2020/21 учебный год. На этот раз он будет проходить в 157 школах. В их числе и № 79 в Академическом и № 215 в микрорайоне Солнечном.

С 15 декабря 2019 до 23 января 2020

Уже через две недели начнется прием детей, имеющих право на получение мест в муниципальных школах в первоочередном порядке и имеющих право преимущественного зачисления на закрепленной за их пропиской территории.

29 января – 30 июня

Именно 29 числа право записи в школу по месту прописки появится у жителей Верх-Исетского, Чкаловского и Ленинского районов (в том числе и имеющих право на получение мест в первоочередном порядке и имеющих право преимущественного зачисления). Для этого необходимо наличие постоянной или временной прописки.

30 января – 30 июня 2020

На день позже такую же возможность получат жители Орджоникидзевского и Железнодорожного районов.

31 января – 30 июня 2020

В последний день января записать ребенка в первый класс смогут и жители Кировского и Октябрьского районов.

- 5 декабря пройдет «Народное тестирование» с 22 до 23 часов на портале госуслуг. Цель - смоделировать реальную ситуацию записи в школы. «Ростелеком» будет при экстремальной нагрузке проверять новую портальную форму, которая принимает и обрабатывает заявления. Родители смогут проверить, как заполнять данные и в режиме демо-версии подать тестовое заявление, - отмечают в департаменте образования Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве наградили победителей III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Подведены итоги финальных соревнований по профессиональному мастерству в рамках III Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), которые прошли в Москве на площадке 75-го павильона ВДНХ
Новости 24
На Урале из-за аварии 11 жилых домов остались без питьевой воды
«Руки Вверх» летом выступят на стадионе «Екатеринбург-арена»
Стало известно, уволят ли врача, который помог подменить мочу виновника аварии на Малышева
В Екатеринбурге ребенок упал в открытый колодец
Уральский художник обвинил известный бренд одежды в плагиате
Уралец отсудил у завода 90 тысяч за тугоухость, которую получил во время работы
Британские эксперты признали «Альфа-банк» «Банком года в России»
Расширят полосы и добавят кольцевых развязок: к 2022 году дорожники капитально отремонтируют трассу Пермь - Екатеринбург
Школьники Свердловской области вошли в реестр талантов страны
Свердловские онкологи удалили опухоль в желудке через миллиметровый разрез
«Сердце дрогнуло, когда пса сбила машина»: уральский Хатико, ждавший полгода хозяйку у дороги, нашел семью
Екатеринбург вошел в топ-5 городов, которые больше всего ностальгируют по «лихим девяностым»
Гордума Екатеринбурга одобрила исполнение бюджета 2019 года
В Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте
«Счастливые часы» на «Солнечной долине»
Уралец отсудил у чиновников 113 тысяч за колею на дороге