График записи детей в первый класс в Екатеринбурге на 2020/21 учебный год

На дворе начало декабря, но родители будущих первоклашек уже думают о том, как будут записывать детей в школы. К слову, с прошлого года процедура стала немного проще из-за запуска второго сайта для подачи электронных заявлений, который ослабил нагрузку с портала госуслуг.

Публикуем график работы приемной комиссии по записи детей в первые классы в Екатеринбурге на 2020/21 учебный год. На этот раз он будет проходить в 157 школах. В их числе и № 79 в Академическом и № 215 в микрорайоне Солнечном.

С 15 декабря 2019 до 23 января 2020

Уже через две недели начнется прием детей, имеющих право на получение мест в муниципальных школах в первоочередном порядке и имеющих право преимущественного зачисления на закрепленной за их пропиской территории.

29 января – 30 июня

Именно 29 числа право записи в школу по месту прописки появится у жителей Верх-Исетского, Чкаловского и Ленинского районов (в том числе и имеющих право на получение мест в первоочередном порядке и имеющих право преимущественного зачисления). Для этого необходимо наличие постоянной или временной прописки.

30 января – 30 июня 2020

На день позже такую же возможность получат жители Орджоникидзевского и Железнодорожного районов.

31 января – 30 июня 2020

В последний день января записать ребенка в первый класс смогут и жители Кировского и Октябрьского районов.

- 5 декабря пройдет «Народное тестирование» с 22 до 23 часов на портале госуслуг. Цель - смоделировать реальную ситуацию записи в школы. «Ростелеком» будет при экстремальной нагрузке проверять новую портальную форму, которая принимает и обрабатывает заявления. Родители смогут проверить, как заполнять данные и в режиме демо-версии подать тестовое заявление, - отмечают в департаменте образования Екатеринбурга.