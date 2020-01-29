2020-01-29T11:06:52+03:00
Общество

6 500 заявлений: сайт госуслуг выдержал натиск родителей, которые записывали детей в первые классы

Сервис принимал по 35 заявлений в секунду
Мария Трапезникова
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Госуслуги обработали и приняли 6,5 тысяч заявленийГосуслуги обработали и приняли 6,5 тысяч заявленийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью родители из трех районов Екатеринбурга подавали заявления в первые классы: Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского. Сегодня представители департамента образования города отчитались о первых итогах. Так, по их данным, к 8:00 система госуслуг зафиксировала и обработала 6 500 заявлений – и большую часть из них в течение первых пяти минут.

- У нас возникли задержки при передаче данных в информационную систему, но на формирование очереди это не повлияло, - рассказал руководитель направления екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров. – Также были отдельные замечания от граждан, которые жаловались, например, на некорректное отображение символов. То есть, по сути, все ошибки были связаны с работой браузера.

Во время встречи с журналистами, Федоров также заметил, что в этот раз сервис подвергался серьезным испытаниям: обрабатывал по 35 заявлений в секунду. Но благодаря рациональной нагрузке (запись по нескольку дней), справился и не рухнул. В некоторые школы поступило заявлений намного больше, чем там могут принять.

- У нас из-за этого возник дефицит в школах №1 и №69, сейчас мы ищем возможность открыть дополнительные места, - отметила начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. – Также возникли проблемы с местами в школах на Шаумяна и Серафимы Дерябиной.

В Академическом районе не хватило мест в школе №19, но эта ситуация поправима: в скором времени там откроется новое учреждение, поэтому мест должно хватить всем. Примерно аналогичная ситуация с Мичуринским микрорайонам и его школой №25.

Напомним, мы ранее составляли большой график записи первоклашек. Теперь процедура стала намного удобнее как для родителей, так и для портала госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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