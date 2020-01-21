Велодорожки, музыкальные инструменты и шезлонги с массажем ног: сквер в Екатеринбурге изменят до неузнаваемости

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:09:09+03:00

Модернизация закончится уже к следующему году

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В мэрии Екатеринбурга на заседании общественного совета одобрили эскизный проект благоустройства сквера имени Авета Тертеряна на Юго-Западе.

Сквер, который собираются модернизировать, находится напротив дома № 93 на улице Шаумяна.

- Разработчики постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских с большим разнообразием игровых и развивающих комплексов, предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги, даже сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп, - уточнили в администрации Екатеринбурга.

Сквер носит имя композитора Авета Тертеряна. Фото: Екатеринбург.РФ

В мэрии отметили, что раньше жильцы окрестных домов жаловались на отсутствие в сквере зон для отдыха, спортивных и детских площадок и велодорожек. Также жильцы были недовольны нехваткой скамеек. Согласно новому эскизному проекту, всего этого должно быть в изобилии.

Работы планируются начать уже в этом году. Фото: Екатеринбург.РФ

Концепцию парку будет создавать музыкальная тема. В частности на входе планируют установить мемориальный камень с барельефом Авета Тертеряна. В сквере планируют установить амфитеатр, антивандальные уличные музыкальные инструменты (ксилофон, барабаны, звуковые трубы Tembos), а также оригинальную арку с «музыкой ветра».

Работы планируются начать уже в этом году, а окончательно закончить благоустройство - в 2021-м.

ИСТОЧНИК KP.RU