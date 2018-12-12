В Екатеринбурге появился сквер, названный в честь педагога Уральской консерватории

12 Дек. 15:57 2018-12-12T15:58:56+03:00

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В Екатеринбурге еще одна зеленая зона названа в честь выдающегося человека. Мэр города подписал постановление о присвоении скверу в Верх-Исетском районе имени композитора Авета Тертеряна.

Речь идет об аллее, пролегающей вдоль улицы Шаумяна, в районе ее пересечения с Ясной и Белореченской.

Карта: екатеринбург.рф

В 90-х годах музыкант Авет Тертерян жил в уральской столице и проводил мастер-классы в консерватории. Широкое признание он получил еще в 80-х, когда его симфонии стали включать в свой репертуар ведущие отечественные и иностранные музыкальные коллективы и дирижёры.

- Работая в столице Урала Авет Тертерян внес большой вклад в развитие уральской культуры и оставил яркий след в музыкальной жизни нашего города, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Отмечая заслуги музыканта, Свердловская филармония, в свое время, провела два фестиваля его музыки: в 1994 году «Три вечера с Аветом Тертеряном» и «Линии Авета Тертеряна» в 2002.