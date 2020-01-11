2020-01-11T13:57:50+03:00
Общество

Ищут новых хозяев: на Урале нашли собаку породы хаски с порезами на шее

Животному уже обработали рану
Евгений Стоянов
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Кобель был найден сегодня утром. Фото: соцсетиКобель был найден сегодня утром. Фото: соцсети
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На Урале нашли собаку породы хаски с порезами на шее. Сейчас для нее ищут хозяев, сообщает сообщество Хаски Екб в Instagram.

Собака находится в деревне Нагибина Пышминского городского округа Свердловской области. Хасенка пока приютил местный житель по имени Александр.

- Нашел собаку сегодня утром. Бегала по деревне. Это мальчик. На горле у собаки не порез. Думаю, что это след от привязи, - предположил мужчина в разговоре с "КП".

Собаке уже обработали рану.

Александр рассказал, что сейчас уже нашлись люди, готовые приютить хасенка. Его должны забрать через пару дней.

Для хаски ищут хозяев

Для хаски ищут хозяев

Осенью мы рассказывали про другого щенка. Подростки отрубили ему переднюю лапу. К счастью, нашлись неравнодушные екатеринбуржцы, которые приютили трехлапого Сильвера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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