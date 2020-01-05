2020-01-05T11:27:02+03:00
Спорт

В Саудовской Аравии стартовали гонки «Дакар-2020», в которых участвует уралец Сергей Карякин

Ранее они проходили в Южной Америке
Данил СВЕЧКОВ
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Архивный снимок. Сергей Карякин после победы в ралли-марафоне "Дакар-2017" в классе "квадроцикл".Архивный снимок. Сергей Карякин после победы в ралли-марафоне "Дакар-2017" в классе "квадроцикл".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 5 января, в Саудовской Аравии стартовал ралли-рейд «Дакар-2020». Всего в нем участвует 550 экипажей, среди которых есть и знаменитый уральский гонщик Сергей Карякин. Ранее он рассказывал «Комсомольской правде», что перед гонкой планирует облегчить свою машину на 70-80 килограмм, чтобы она ехала быстрее. К слову, «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии, а не в Южной Америке.

- Это очень хорошо, - признавался Сергей Карякин. - Когда в Екатеринбурге день, в Южной Америке глубокая ночь и следить за гонкой фанатам неудобно. Саудовская Аравия ближе и разница во времени у нас с ними минимальная. И, что немаловажно, у нас будет экономия по транспортным расходам. Раньше, чтобы попасть на «Дакар», мы ехали во Францию, оттуда на пароме отправлялись в Южную Америку.

Всего дистанция гонки составит 7 тысяч 500 километров. Больше половины маршрута, а если точнее, то 75% приходится на пески. Завершится ралли через две недели, 17 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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