«Чтобы не дышать пылью, надевали шлем со шлангом»: уральский гонщик Сергей Карякин о ралли «Шелковый путь 2019»

ПЕРВЫЕ ДВА ДНЯ НАСТРАИВАЛИ МАШИНУ

Уральский гонщик Сергей Карякин вместе со штурманом Антоном Власюком вернулись в Екатеринбург после ралли «Шелковый путь 2019». Оно стартовало 6 июля в Иркутске, а закончилось через пять тысяч километров и десять дней в китайском городе Дуньхуане. По возвращении на родину Сергей Карякин поспешил поделиться впечатлениями от гонки.

– Мы соревновались с восемью экипажами из США, Южной Америки, Испании, Франции, Японии, – говорит Сергей Карякин. – По результатам гонки заняли первое место с хорошим отрывом в 5,5 часов.

Для гонок, отмечает спортсмен, это колоссальный отрыв. Достичь его удалось благодаря новой машине, с которой уральцы приехали на ралли.

Ралли проходило на территории России, Монголии и Китая. Фото: instagram.com/snagracing/

– У нас технические проблемы были только первые два дня, так как мы построили новую машину к гонке и тестировали ее, – говорит Карякин. – Поехала она очень быстро. Других же гонщиков постоянно преследовали поломки, перевороты и аварии, из-за чего они сильно теряли время. Мы заняли первое место. Второй уральский экипаж, в котором были Алексей Шмотьев и Андрей Рудницкий, заняли третье место.

На ралли «Шелковый путь 2019» уральцы впервые попробовали ехать в специальных кондиционированных шлемах.

– Раньше мы ездили в открытых шлемах с очками, и тогда было много проблем – грязь летела в лицо, и дышать пылью приходилось, – говорит Антон Власюк. – В этот раз мы надели закрытые шлемы, к которым через шланг подавался фильтрованный воздух. Стекло у шлема было большое, благодаря чему его легко протирать от грязи. Да и обзор больше. А свежий воздух спасал нас, когда на улице стояла жара в +40 градусов в тени.

В Китае экипаж Сергея Карякина двигался среди дюн. Фото: instagram.com/snagracing/

ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Трасса проходила по России, Монголии и Китаю. По бездорожью, которое у каждой страны было свое.

– Три разных страны три разных покрытия, – отмечает Антон Власюк. – В России была узкая дорога в лесу, по горам и рекам. Обгон там почти невозможен. Много трамплинов и ям. Если мы говорим про Монголию, то это степи. Ровные поля и максимальная скорость от старта до финиша. А Китай это большие дюны. Китай в этом похож на Перу. Большие песчаные дюны без единого дерева переходят в маленькие холмистые участки с большими камнями. Сложные участки Китая выматывают. Вроде всего 200-300 километров, но ты устаешь намного больше, чем на участке в 500 километров в Монголии. И времени тратишь больше.

Ралли стартовало 6 июля в Иркутске, а закончилось 16 июля в китайском Дуньхуане. Фото: instagram.com/snagracing/

Во время ралли не всем участникам удалось дойти до финиша. Некоторые пострадали, отмечают уральские гонщики.

– Пока мы ехали, на трассе техподдержки произошло лобовое столкновение. Погибли три человека, – говорит Сергей Карякин. – Была у нас гонщица из Москвы, Татьяна Сычева. Она прыгнула с трамплина и приземлилась на следующий трамплин. Из-за очень высокой нагрузки у нее случился перелом позвоночника. Настя Нифонтова, наша мотогонщица на скорости в 100 километров в час попала в промоину. У нее был осколочный перелом. Ей делали операцию – ключицу собирали. Сейчас она проходит реабилитацию. Надеемся увидеть ее на «Дакаре».

УЧАСТИЕ В «ДАКАРЕ-2020» - РЕШЕННЫЙ ВОПРОС

К слову, сегодня уральские гонщики официально заявили, что в 2020 году они примут участие в ралли «Дакар», которое считается самым престижным из подобных. Перед гонкой они планируют облегчить свою машину на 70-80 килограмм, чтобы она весила лишь 900 килограмм и благодаря этому ехала быстрее.

В четверг уральские гонщики вернулись домой с победой. Фото: instagram.com/snagracing/

– Очень надеюсь, что в этом году вы увидите два уральских экипажа из Екатеринбурга на ралли «Дакар», – говорит Сергей Карякин. – В 2020 году «Дакар» пройдет не в Южной Америке, а в Саудовской Аравии. Это очень хорошо. Когда в Екатеринбурге день, в Южной Америке глубокая ночь и следить за гонкой фанатам неудобно. Саудовская Аравия ближе и разница во времени у нас с ними минимальная. И, что немаловажно, у нас будет экономия по транспортным расходам. Раньше, чтобы попасть на «Дакар», мы ехали во Францию, оттуда на пароме отправлялись в Южную Америку. А в этом году поедем напрямую из Екатеринбурга через Казахстан, Иран до Саудовской Аравии. Участие в «Дакаре» для нас это уже решенный вопрос. Финансирование есть. Подтверждение спонсоров, что мы едем, есть. Сейчас задача подготовиться к гонке.