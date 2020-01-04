Следователи проверят енота, покусавшего восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:29:42+03:00

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Следственный комитет по Свердловской области заинтересовался происшествием, которое накануне произошло в одном из питомников Екатеринбурга «Вот Енот». Один из питомцев напал на восьмилетнюю девочку и сильно покусал ее. Историей поделилась ее сестра, которая в тот момент была в питомнике вместе с ней.

- Следственным отделом по кировскому району Екатеринбурга областного СКР организована доследственная проверка по данному факту на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователь опрашивает всех возможных очевидцев, а также устанавливает степень тяжести вреда, причиненного ребенку.

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ИСТОЧНИК KP.RU