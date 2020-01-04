2020-01-04T15:29:42+03:00
Происшествия

Следователи проверят енота, покусавшего восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге

Силовики уже опрашивают всех возможных очевидцев
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: представлено сестрой пострадавшей девочкиФото: представлено сестрой пострадавшей девочки
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Свердловской области заинтересовался происшествием, которое накануне произошло в одном из питомников Екатеринбурга «Вот Енот». Один из питомцев напал на восьмилетнюю девочку и сильно покусал ее. Историей поделилась ее сестра, которая в тот момент была в питомнике вместе с ней.

- Следственным отделом по кировскому району Екатеринбурга областного СКР организована доследственная проверка по данному факту на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователь опрашивает всех возможных очевидцев, а также устанавливает степень тяжести вреда, причиненного ребенку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пытался отгрызть ей кусок плоти»: в Екатеринбурге енот напал на восьмилетнюю девочку. У ребенка от глубоких ран сильно распухла нога (Подробнее)

«Он же не клоун, чтобы скакать перед людьми»: владелец питомника - о нападении енота на восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге. Валерий Берестенников рассказал, кто виноват в случившемся, и можно ли было это предотвратить (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прострелены голова, грудь и живот: волонтеры из Екатеринбурга спасают хаски с тремя пулевыми ранениями
Суровый народ: ледовый городок в Нижнем Тагиле сравнили с кладбищем
На Урале полицейские спасли от холода пассажиров автобуса
Следователи проверят енота, покусавшего восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге
Не уступил дорогу: на Урале в ДТП пострадала женщина
Универсиаде-2023 в Екатеринбурге быть: Президент Путин дал старт подготовке
В Екатеринбург на «Рождественские старты» съедутся больше 40 лучших бегунов России
За четыре дня на свердловских трассах поймали больше 250 пьяных водителей
Если вы попали в ДТП: несколько правил первой помощи от свердловских спасателей
Выходите гулять: в Екатеринбург пришли очень теплые выходные
Уральцы загадают желание под звездопад Квадрантиды
Спасалась от лобового столкновения: екатеринбуржцы спасли девушку, автомобиль которой улетел в кювет на трассе
Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл впервые за год
ГИБДД ищет очевидцев: на Урале произошло смертельное ДТП, где пострадали дети
Пришлось тушить снегом: полиция ищет вандалов, которые ночью поджигали подъезды в Екатеринбурге
В Екатеринбург привезли Вифлеемский огонь
В Екатеринбурге начали массово проверять пассажирские автобусы
Не справилась с управлением и выехала на встречную: под Нижним Тагилом в ДТП погиб пассажир