Следователи проверят енота, покусавшего восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге
Следственный комитет по Свердловской области заинтересовался происшествием, которое накануне произошло в одном из питомников Екатеринбурга «Вот Енот». Один из питомцев напал на восьмилетнюю девочку и сильно покусал ее. Историей поделилась ее сестра, которая в тот момент была в питомнике вместе с ней.
- Следственным отделом по кировскому району Екатеринбурга областного СКР организована доследственная проверка по данному факту на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), - отметили в пресс-службе ведомства.
Сейчас следователь опрашивает всех возможных очевидцев, а также устанавливает степень тяжести вреда, причиненного ребенку.
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ИСТОЧНИК KP.RU