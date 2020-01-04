«Пытался отгрызть ей кусок плоти»: в Екатеринбурге енот напал на восьмилетнюю девочку

В Екатеринбурге, в питомнике «Вот Енот», что находится на улице Тургенева, произошел несчастный случай - один из питомцев напал и искусал восьмилетнюю девочку. Об этом «Комсомолке» рассказала старшая сестра девочки, Вероника.

Они пришли в питомник накануне, 3 января, и выполнили все инструкции, о которых их заранее предупредил администратор: отключили звук на телефонах и вспышки - чтобы ничего не раздражало енотов.

- В самом начале нам дали подписать бумагу о том, что администрация не несет никакой ответственности. Но при этом нас убеждали, что это самые милые их «домашние» зверьки! - восклицает Вероника. - Экскурсию проводила инструктор, по всей видимости, новенькая девочка. Она просто не увидела агрессивное состояние енота. Но и помочь не смогла.

Фото: представлено сестрой девочки

За полчаса экскурсии Вероника, ее сестренка Наташа [имя изменено - прим.ред.] и еще два гостя питомника заплатили 2 400 рублей, включая мыльные пузыри, которые должны были развлечь енотов.

- В питомнике три комнаты, в двух сидят, по словам представителя зоопарка, взрослые особи. Они были спокойны, мы их покормили, погладили, поснимали. На пузыри они не обращали внимания, - рассказывает Вероника, отметив, что за детенышей енотов, которые находились в другой комнате, у них взяли плату отдельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753165" frameborder="0"></iframe> В контактном зоопарке в Екатеринбурге енот покусал восьмилетнюю девочку.Видео: представлено сестрой девочки

В целях безопасности, всем обработали руки освежителем воздуха, чтобы отбить запахи других особей. Малышей в комнате было пятеро.

- Мы сели на маленькие стульчики, в кружочек. Самец подошел к моей сестре и вцепился ей в ногу зубами, инструктор схватила животное, тем самым сама пострадала - он вцепился ей в руку, - вспоминает девушка. - Инструктор начала заталкивать его в клетку, при этом енот ни в какую не отпускал ее руку, он просто пытался отгрызть кусок плоти. Его глаза горели.

На тот момент в питомнике было три инструктора, все они кинулись на помощь бедной девушке, которую схватил енот. А паникующих посетителей, по словам Вероники, оставили без присмотра.

Фото: представлено сестрой девочки

- Мы вышли, ребенок рыдает, я трясусь. Подняли штанину и увидели кровь с глубокими ранами, нам обработали ногу перекисью и замотали бинтом. Мы сразу же поехали в травмпункт. Сейчас ребенок будет их бояться. Нам завтра ехать на перевязку, у нее нога опухла, а нам, оказывается, в том питомнике оказали «качественную услугу»!

По ветпаспорту, который Вероника запросила у администраторов питомника, малышам было по 11 месяцев. Все они были здоровы и привиты. А вот в просьбе вернуть деньги за неудачное посещение отказались - однако после долгих переговоров Веронике удалось выбить только часть сумму. Ту, которая предназначалась за последнюю комнату, в которой и произошел неприятный инцидент.

Фото: представлено сестрой девочки

«Комсомолка» связалась с руководством питомника «Вот Енот». Владелец компании Валерий Берестенников, отметил, что на данный момент конфликт уже исчерпан - после долгих переговоров с мамой девочки было принято решение выплатить полностью всю сумму, а также оплатить необходимое лечение.

- Мы обговорили всю ситуацию с мамой. Договорились, что деньги будут выплачены. Сейчас мы поддерживаем с ней связь, она также обязалась скидывать нам все чеки с покупки медикаментов, которые нужны для лечения, - отметил Валерий. - С сотрудниками вчера вечером было проведено совещание. Мы выслушали их и ветеринара, который наблюдает данного енота. Все, как один, заявляют, что он один из самых любвеобильных, которые есть в питомнике.

По словам Валерия, причиной такой резкой смены настроения могли стать перепады температур. Никто не мог предугадать такой поворот событий.

- Еще одна проблема - у пострадавшего ребенка очень низкий болевой порог, поэтому она не отреагировала так, чтобы сотрудники питомника смогли вовремя подоспеть на помощь, - добавляет владелец компании. - Самого енота мы еще вчера поместили в карантин на две недели, где будут наблюдать за его поведением.

В Следственном комитете по Свердловской области также заинтересовались происшествием и решили организовать проверку.

- Организована проверка по данному факту на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»), - отметили в пресс-службе ведомства. - Следователем СК проводятся опросы, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.