«Он же не клоун, чтобы скакать перед людьми»: владелец питомника - о нападении енота на восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге

Накануне в питомнике «Вот Енот» в Екатеринбурге произошел несчастный случай - один из питомцев набросился на восьмилетнюю девочку и сильно ее покусал. В тот момент с ней была ее старшая сестра, которая и поделилась этой историей. Травмы оказались серьезными, поэтому семье пришлось обращаться за помощью к медикам.

«Комсомолка» поговорила с владельцем сети питомников, Валерием Берестенниковым, чтобы прояснить всю ситуацию. По его словам, на данный момент возникший конфликт уже исчерпан - питомник вернет деньги семье, а также оплатит все необходимое лечение.

По словам Валерия, причиной такой резкой смены настроения могли стать перепады температур. Никто не мог предугадать такой поворот событий. Ветврач, обследовавший енота, а также сотрудники, работающие в питомнике, заявляют, что этот самец - один из самых любвеобильных.

Вот такие сильные травмы получила девочка. Фото: представлено сестрой пострадавшей

- До этой семьи [семьи пострадавшей девочки - прим.ред.] были еще несколько групп посетителей, которые тоже общались с этим енотом. И ничего не произошло, никаких отклонений в поведении тоже не заметили, он был очень ласковым и общительным, - рассказывает Валерий. - Енота мы еще вчера поместили в карантин на две недели, где специалисты будут наблюдать за его поведением.

По словам Валерия, в каждом питомнике на входе стоит памятка: детям до семи лет заходить одним нельзя. Только с сопровождением взрослых. Самой младшей гостье той группы было всего 11 месяцев, она находилась под наблюдением папы и двух работников питомника. Поэтому все основное внимание было уделено именно ей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753165" frameborder="0"></iframe> В контактном зоопарке в Екатеринбурге енот покусал восьмилетнюю девочку.Видео: представлено сестрой девочки

- По стране мы работаем больше трех лет, в Екатеринбурге - около года. Стараемся все конфликты и вопросы решать быстро, обычно этим занимаются либо управляющие, либо, в большинстве случаев, лично я, - добавляет Валерий.

И подчеркивает, что «Вот Енот» - не контактный зоопарк, а питомник. Именно поэтому он не попадает под закон о контактных зоопарках на территории России, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Напомним, что, согласно нему, все зоопарки, дельфинарии, цирки и океанариумы обязаны получить лицензию на осуществление своей деятельности.

- Это не зоопарк, а питомник. В нем мы заботимся о животных, спасаем, лечим, а не усыпляем, как сделали бы в ветклинике, - рассказывает Валерий. - В ближайшее время мы планируем закупить отдельные домики в питомники, чтобы еноты могли в любое время спрятаться, уединиться от людей. Они же не клоуны, чтобы скакать перед ними постоянно. Им тоже нужна свобода.

Кстати, инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет. Он проверит всех сотрудников, опросит всех очевидцев и выскажет свой вердикт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пытался отгрызть ей кусок плоти»: в Екатеринбурге енот напал на восьмилетнюю девочку. У ребенка от глубоких ран сильно распухла нога (Подробнее)

Следователи проверят енота, покусавшего восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге. Силовики уже опрашивают всех возможных очевидцев (Подробнее)