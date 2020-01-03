2020-01-03T19:34:29+03:00
Общество

Спасалась от лобового столкновения: екатеринбуржцы спасли девушку, автомобиль которой улетел в кювет на трассе

Чтобы вытянуть машину уральцы использовали грузовик [видео]
Евгений Стоянов
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Операцией по спасению автомобиля руководил муж Татьяны Александр. Фото: скриншот видеоОперацией по спасению автомобиля руководил муж Татьяны Александр. Фото: скриншот видео
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В Свердловской области неравнодушные уральцы помогли девушки выехать из кювета. Для этого им пришлось остановить грузовик.

Как рассказала «КП» екатеринбурженка Татьяна (это ее голос на видео), автомобиль, угодивший в кювет, она и ее муж встретили когда ехали в Сухой Лог.

- Девушка рассказала, что улетела в кювет из-за того, что навстречу ей ехала другая машина. Она испугалась, ее закрутило, и она улетела в кювет, - вспоминает Татьяна.

Уральцы помогли девушке вытянуть ее машину.

Вытянуть автомобиль девушки обычной легковушкой не удалось. Тогда муж Татьяны Александр остановил грузовик.

- Уже целый час мы пытаемся спасти женщину: джипы, тросы, всех Саша останавливает. Теперь вот остановил спецтехнику. Все пытаются помочь бедной женщине, - комментирует на видео Татьяна.

К счастью, большегрузу довольно легко удалось вытянуть автомобиль девушки.

- Вот они – наши герои, не бросили даму, - подытожила Татьяна в конце видео.

К сожалению, не все историю на дороге заканчиваются с таким счастливым концом. Сегодня в Свердловской области произошло два смертельных ДТП. В обоих случаях их причиной стал выезд на встречную полосу. ГИБДД советует водителям быть внимательнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Спасалась от лобового столкновения: екатеринбуржцы спасли девушку, автомобиль которой улетел в кювет на трассе
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