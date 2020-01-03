Спасалась от лобового столкновения: екатеринбуржцы спасли девушку, автомобиль которой улетел в кювет на трассе
В Свердловской области неравнодушные уральцы помогли девушки выехать из кювета. Для этого им пришлось остановить грузовик.
Как рассказала «КП» екатеринбурженка Татьяна (это ее голос на видео), автомобиль, угодивший в кювет, она и ее муж встретили когда ехали в Сухой Лог.
- Девушка рассказала, что улетела в кювет из-за того, что навстречу ей ехала другая машина. Она испугалась, ее закрутило, и она улетела в кювет, - вспоминает Татьяна.
Уральцы помогли девушке вытянуть ее машину.
Вытянуть автомобиль девушки обычной легковушкой не удалось. Тогда муж Татьяны Александр остановил грузовик.
- Уже целый час мы пытаемся спасти женщину: джипы, тросы, всех Саша останавливает. Теперь вот остановил спецтехнику. Все пытаются помочь бедной женщине, - комментирует на видео Татьяна.
К счастью, большегрузу довольно легко удалось вытянуть автомобиль девушки.
- Вот они – наши герои, не бросили даму, - подытожила Татьяна в конце видео.
К сожалению, не все историю на дороге заканчиваются с таким счастливым концом. Сегодня в Свердловской области произошло два смертельных ДТП. В обоих случаях их причиной стал выезд на встречную полосу. ГИБДД советует водителям быть внимательнее.
ИСТОЧНИК KP.RU