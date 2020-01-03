Не справилась с управлением и выехала на встречную: под Нижним Тагилом в ДТП погиб пассажир
Накануне под Нижним Тагилом произошло ДТП, где погибла женщина.
Авария случилась днем 2 января на 15 километре трассы «Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск».
Сотрудники ГИБДД установили, что ДТП случилось в 12:15.
- Водитель автомобиля Chevrolet Lanos - женщина 1979 года рождения, следуя со стороны села Петрокаменское в сторону города Нижний Тагил, не справилась с управлением, - рассказывают в УГИБДД по Свердловской области.
Автомобиль водительницы вынесло на встречную полосу. Там в этот момент ехал Renault Sandero под управлением 70-летнего мужчины. В результате иномарки столкнулись.
В результате аварии самые большие травмы получила 61-летняя пассажирка Renault. Она скончалась в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.
Также в ДТП пострадала 5-летняя девочка, которая ехала в Chevrolet Lanos.
Машины оказались сильно раскурочены от удара. Фото: УГИБДД по Свердловской области
- С диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга - госпитализирована в детскую ЦГБ. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении слева, в детском удерживающем устройстве, соответсвующем росту и весу ребенка, - уточнили в ГИБДД.
Еще одним пострадавшим в ДТП стала водитель Chevrolet. Врачи поставили ей диагноз: перелом левого подколенника. Водителя Renault госпитализировали с переломами ребер.
- ГИБДД напоминает, что при управлении транспортным средством необходимо выбирать скорость соответствующую погодным и дорожным условиям. При неблагоприятных погодных условиях лучше воздержаться от выполнения таких маневров как обгон или выезд на полосу встречного движения, так как именно они являются основными причинами дорожно-транспортных происшествий, - призвали в ведомстве.
2 января на Урале произошло еще одно ДТП, где две машины также столкнулись лоб в лоб. В той аварии пострадали двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU