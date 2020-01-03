На Урале в лобовом ДТП пострадали пять человек

3 Янв. 2020 2020-01-03T07:48:28+03:00

Дети сидели в этой машине. Фото: УГИБДД по Свердловской области.

Двое из них – дети 7 и 14 лет

Изменить размер текста: A A

На Урале произошло ДТП, где пострадали пять человек, двое из которых – дети.

Авария произошла 2 января 2020 года в 14:00 на 32-м километре дороги, ведущей из села Байкалово в село Туринская.

По предварительным данным, автомобилье Toyota Auris, за рулем которого сидел 55-летний водитель, занесло. Машину вынесло на встречную полосу. По ней в этот момент ехал Renault Daster.

- В результате дорожно - транспортного происшествия пострадали пять человек – вероятный виновник аварии, а также водитель и три пассажира автомашины Renault Daster, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров (девочка 7 лет и мальчик 14 лет), - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель этой машины не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Свердловской области.

Водителя Daster госпитализировали в Байкаловскую районную больницу. Остальным участникам аварии врачи разрешили проходить лечение амбулаторно.

- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать такую скорость, боковой интервал и дистанцию, которые обеспечат безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях, также необходимо воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, - просят в региональном ГИБДД.

Обе машины оказались в кювете

ИСТОЧНИК KP.RU