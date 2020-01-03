На Урале в лобовом ДТП пострадали пять человек
На Урале произошло ДТП, где пострадали пять человек, двое из которых – дети.
Авария произошла 2 января 2020 года в 14:00 на 32-м километре дороги, ведущей из села Байкалово в село Туринская.
По предварительным данным, автомобилье Toyota Auris, за рулем которого сидел 55-летний водитель, занесло. Машину вынесло на встречную полосу. По ней в этот момент ехал Renault Daster.
- В результате дорожно - транспортного происшествия пострадали пять человек – вероятный виновник аварии, а также водитель и три пассажира автомашины Renault Daster, в том числе двое несовершеннолетних пассажиров (девочка 7 лет и мальчик 14 лет), - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Водитель этой машины не справился с управлением. Фото: УГИБДД по Свердловской области.
Водителя Daster госпитализировали в Байкаловскую районную больницу. Остальным участникам аварии врачи разрешили проходить лечение амбулаторно.
- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать такую скорость, боковой интервал и дистанцию, которые обеспечат безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях, также необходимо воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, - просят в региональном ГИБДД.
Обе машины оказались в кювете
ИСТОЧНИК KP.RU