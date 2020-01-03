ГИБДД ищет очевидцев: на Урале произошло смертельное ДТП, где пострадали дети

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:50:06+03:00

Если вы стали очевидцем этого ДТП, то обратитесь в Госавтоинспекцию. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Изменить размер текста: A A

3 января в 13:40 на 70-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло смертельное ДТП. В аварии столкнулись сразу четыре машины.

- По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Nissan Almera, двигаясь со стороны Каменска – Уральского в сторону Екатеринбурга, по неизвестной причине, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение со встречной автомашиной Renault Sandero, под управлением 40-летней женщины-водителя, также со встречной автомашиной Land Rover, которой управлял 39-летний мужчина и автомашиной Ford Focus, под управлением 34-летнего водителя, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В итоге 60-летняя пассажирка Nissan от травм погибла на месте. Также травмы получил водитель и еще один пассажир легковушки, выехавшей на встречную.

Помимо этого, в ДТП пострадали 2-х летний и 4-х летний пассажиры Ford. В ГИБДД уточнили, что они перевозились в полноценных детских автокреслах, что спасло их от тяжелых травм.

Сейчас инспекторы проводят проверку.

В аварии пострадали четыре машины. Фото: УГИБДД по

- Очевидцев данного происшествия просим обратиться в отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: улица Рябова, 4а, кабинет № 4, либо позвонить по телефону: 32-35-93 (дежурная часть, круглосуточно), - попросили в УГИБДД по Свердловской области.

К сожалению, это не первое смертельное ДТП, произошедшее за сегодняшний день. Днем под Нижним Тагилом в аварии погибла женщина-пассажир. Водитель авто, где она сидела, также выехал на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU