2019-12-25T06:58:51+03:00
Общество

В американском духе: Генконсул США в Екатеринбурге поздравила горожан с новогодними праздниками

Она записала видеообращение на английском языке
Мария Трапезникова
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Эми Сторроу поздравила екатеринбуржцев с наступающими праздниками. Фото: скриншот с видеоЭми Сторроу поздравила екатеринбуржцев с наступающими праздниками. Фото: скриншот с видео
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Новый Генконсул США в Екатеринбурге, Эми Сторроу, записала видеообращение, в котором поздравила горожан с наступающими праздниками.

И сделала это в американском духе: с наряженной елкой, у камина, над которым висит рождественский венок, и с красным колпачком на голове. А на фоне колокольчиками играла песня «We wish you a merry Christmas».

- Хочу пожелать вам счастливых праздников, счастливого Рождства, счастливой Хануки и замечательного Нового года! Когда я думаю о зимних праздниках, я представляю, что в это время мы зажигаем свет внутри, будь это свет на елке или свет меноры. Я чувствую тепло и уют этого света. И я желаю вам теплого и уютного нового года, и чтобы все ваши мечты сбылись, - сказала госпожа Сторроу и добавила по-русски, - Счастливого Нового года и Рождества!

Эми Сторроу поздравила екатеринбуржцев с наступающими праздниками.Видео: Генконсульство США в Екатеринбурге в Facebook

Напомним, что Эми Сторроу стала первой Генконсулом-женщиной за все время работы американской дипломатической миссии в Екатеринбурге. Познакомиться с горожанами она решила неформально: записала видеообращение и рассказала о своих любимых русских книгах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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