«Все, что я знаю о России, я прочла в книгах»: новый Генконсул США в Екатеринбурге рассказала о себе

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-17T07:46:25+03:00

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В начале сентября в столицу Урала прилетела новый Генконсул США Эми Сторроу. Чтобы получше узнать горожан, она записала небольшое видеообращение, в котором рассказала о себе. Госпожа Сторроу призналась, что все, что она знает о России, она взяла из книг.

- Я думаю, что чтение – это лучший способ узнать душу людей. В школе я прочила «Пямать, говори» Набокова, в университете – «Анну Каренину» и «Преступление и наказание», в аспирантуре я прочла «Дворянское гнездо» и «Мы», - рассказала дипломат в обращении, которое опубликовала у себя в Facebook пресс-служба Консульства США в Екатеринбурга. – Сейчас я читаю «Мертвые души».

Госпожа Сторроу отметила, что планирует много путешествовать по России – в частности, по Уралу и Западной Сибири, чтобы лучше узнать людей.

- Я хочу говорить с вами и слушать вас. Я верю, что это главный путь к крепким связям между людьми. Поэтому до встречи в Перми, Омске, Кургане, Екатеринбурге, Салехарде и Тобольске, - добавила госпожа Сторроу и попросила горожан посоветовать ей новую книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU