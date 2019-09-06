2019-09-06T13:23:53+03:00
Общество

«Жаждет познакомиться с Уралом»: в Екатеринбург прилетел новый Генконсул США

У нас Эми Сторроу будет трудиться два года
Мария Трапезникова
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Фото: страница Эми Сторроу на FlickrФото: страница Эми Сторроу на Flickr
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Сегодня в столицу Урала приземлился новый Генеральный консул США Эми Сторроу. Новый дипломат намерена последующие два года потратить на укрепление связей между Уральским консульским округом и США.

- Она с радостью ожидает знакомства с Уралом и Сибирью, - добавили в пресс-службе Генконсульства США в Екатеринбурге.

Отметим, что госпожа Сторроу работает в Госдепартаменте США уже 15 лет – с 2004 года. В 2010-2013 годах – в Риге, а в 2015-2017 годах занимала должность директора Управления по делам выпускников Бюро по делам образования и культуры Госдепартамента.

Кстати, прошлый Генконсул, Пол Картер, покинул Урал в начале августа – у него истек двухгодичный срок полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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