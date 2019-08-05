2019-08-05T14:20:37+03:00
Общество

Из Екатеринбурга уезжает генконсул США

О том, кто будет его приемником, пока неизвестно
Мария Трапезникова
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Фото: Генеральное консульство США в ЕкатеринбургеФото: Генеральное консульство США в Екатеринбурге
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Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост. Об этом на своей странице в Facebook сообщил радиоведущий Максим Путинцев.

- Пол Картер уезжает из Екатеринбурга и подводит итоги своей работы, которая пришлась на один из самых сложных периодов двусторонних отношений в истории, - рассказал Путинцев, анонсировав интервью с генконсулом.

Информацию об отставке подтвердили в Генконсульстве США в Екатеринбурге.

- В августе генеральный консул США доктор Пол Картер завершит свой двухлетний срок службы в Екатеринбурге, как было запланировано изначально, - рассказали там. - Мы представим нового генерального консула США, когда этот дипломат прибудет в Россию.

Напомним, недавно стало известно, что пост генерального консула Германии в столице Урала покидает Штефан Кайль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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