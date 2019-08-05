Из Екатеринбурга уезжает генконсул США
Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер покидает свой пост. Об этом на своей странице в Facebook сообщил радиоведущий Максим Путинцев.
- Пол Картер уезжает из Екатеринбурга и подводит итоги своей работы, которая пришлась на один из самых сложных периодов двусторонних отношений в истории, - рассказал Путинцев, анонсировав интервью с генконсулом.
Информацию об отставке подтвердили в Генконсульстве США в Екатеринбурге.
- В августе генеральный консул США доктор Пол Картер завершит свой двухлетний срок службы в Екатеринбурге, как было запланировано изначально, - рассказали там. - Мы представим нового генерального консула США, когда этот дипломат прибудет в Россию.
Напомним, недавно стало известно, что пост генерального консула Германии в столице Урала покидает Штефан Кайль.
ИСТОЧНИК KP.RU