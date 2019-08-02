Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул должность

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-02T13:53:22+03:00

Доктор Штефан Кайль работал генконсулом Германии в Екатеринбурге с сентября 2015 года Фото: Архив "КП"

Имя его сменщика пока не называют

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Генконсул Германии в Екатеринбурге, доктор Штефан Кайль, завершил свою работу в этой должности. Об этом сообщило представительство Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге на своей странице в Facebook.

Имя сменщика пока не называют, но ожидается, что его представят на следующей неделе.

Доктор Штефан Кайль работал генконсулом Германии в Екатеринбурге с сентября 2015 года. Ранее он был референтом постоянного представительства Германии в Париже, а также работал в Праге и посольстве в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU