Генконсул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул должность
Генконсул Германии в Екатеринбурге, доктор Штефан Кайль, завершил свою работу в этой должности. Об этом сообщило представительство Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге на своей странице в Facebook.
Имя сменщика пока не называют, но ожидается, что его представят на следующей неделе.
Доктор Штефан Кайль работал генконсулом Германии в Екатеринбурге с сентября 2015 года. Ранее он был референтом постоянного представительства Германии в Париже, а также работал в Праге и посольстве в Москве.
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ИСТОЧНИК KP.RU