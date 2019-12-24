2019-12-24T18:52:41+03:00
Общество

Евгений Куйвашев предложил уральцам проехать по маршруту экспедиции «Комсомольской правды»

Губернатор был с рабочим визитом в Невьянске и отметил, что город отлично подходит для семейного отдыха
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«Комсомольска» исследовала маршрут, предложенный губернатором, еще в октябре«Комсомольска» исследовала маршрут, предложенный губернатором, еще в октябреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-губернатор Эдуард Россель посетили Невьянск, об этом Куйвашев написал в своем профиле в Инстаграм. По словам губернатора, в городе они посмотрели, как идут реставрационные работы в особняке купца Дождева, где скоро должны открыться выставочные залы и Школа юного иконописца.

Губернатор отметил архитектурную жемчужину Урала – Невьянскую наклонную башню, и рассказал подписчикам, что не раз был в ней на экскурсии. Больше всего губернатору по душе «слуховая комната» – помещениев котором потолочные своды устроены так, что даже самый тихий звук из одного угла комнаты слышен в другом.

– Подумал, неплохо было бы проводить здесь совещания, – заключил Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-губернатор Эдуард Россель в Невьянске. Фото: официальный аккаунт Евгения Куйвашева в Инстаграм

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-губернатор Эдуард Россель в Невьянске. Фото: официальный аккаунт Евгения Куйвашева в Инстаграм

Губернатор также отметил, что Невьянск отлично подходит для семейного отдыха на 1-2 дня и предложил землякам посетить в новогодние праздники Невьянскую башню, Спасо-Преображенский собор, музей иконы и другие достопримечательности первого уральского города-завода.

– Если у вас будет чуть больше времени, то я бы рекомендовал вам отправиться в село Быньги и своими глазами увидеть один из самых красивых храмов Урала — Храм Святителя Николая Чудотворца. А оттуда минут за 15 можно добраться до деревни Нижние Таволги, где находится знаменитая гончарная мастерская, – предложил подписчикам губернатор.

Ровно по этому маршруту следовала третья экспедиция «Комсомольской правды», которая называлась «Башня, крынки, два крыла». Во время путешествия мы исследовали места, о которых писал губернатор. Более подробно о том, что можно увидеть и попробовать в Невьянске, Быньгах и Таволгах, читайте в наших путевых заметках из экспедиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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