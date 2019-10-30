2019-10-30T11:58:40+03:00
Общество

«Башня»: автоэкспедиция «Комсомольской правды» отправилась в Невьянск

Известный своей металлургической историей город оказался хлебосольным и ярким туристическим центром
Алина Закусина
Поделиться:
Автоэкспедиция «КП» в НевьянскеАвтоэкспедиция «КП» в НевьянскеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Утром 30 октября экспедиция «Башня, крынки, два крыла» выдвинулась в путь. 16 редакторов и журналистов муниципальных газет два дня будут исследовать туристический маршрут, который проходит через Невьянск, Быньги, Нижние Таволги, Нижний Тагил и Верхнюю Салду.

Уже в 10 часов команда была в Невьянске. Гостей встретила директор музейного комплекса Марина Морева.

Гостей встречал Акинфий Демидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостей встречал Акинфий ДемидовФото: Алексей БУЛАТОВ

Невьянский государственный историко-архитектурный музей находится в здании бывшей заводской электростанции. Как говорят в музее, Невьянская наклонная башня – это символ города и всего Среднего Урала, объект культурного наследия.

До 2004 года башня стояла на территории завода за высоким забором, и горожане не могли в неё попасть. Но в 1990-е годы, когда завод переживал не лучшие времена, по инициативе директора завода Виктора Хоханова губернатор Свердловской области Эдуард Россель сначала поручил организовать Дни открытых дверей. Затем с территории нынешнего музейного комплекса убрали ограждение и здание цеха с фундамента собора, а сам собор реконструировали. Так началась туристическая эпоха.

Перекрытия башни из демидовского железа сохранились до сих пор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перекрытия башни из демидовского железа сохранились до сих порФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня раз в 3 года специалисты проводят экспертизу состояния башни, разрабатывается проект масштабной реконструкции.

Невьянская башня, разумеется, не падающая, она именно наклонная, а наклоняется из-за проседания грунта. Часовая башня вертикальная, иначе бы часовой механизм не мог точно работать, шпиль достраивался уже после того, как основание накренилось. Максимального проседания башня достигнет к 2230 году.

Команда экспедиции с высоты башни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда экспедиции с высоты башниФото: Алексей БУЛАТОВ

Все это команде рассказали на экскурсии по музейному комплексу, где журналистов встретил сам Акинфий Демидов и угостил гостей квасом из таволожской керамики. Во время восхождения на башню сотрудники музея показали группе каркасы из демидовского почти 100% железа и кровлю из титановых листов производства Верхнесалдинского завода, часовую башню и колокольню.

После чеканки монет в Монетном дворе при музейном комплексе, экспедицию ждали в мастерской Невьянской иконы, где можно ежедневно застать за работой иконописцев, создающих современные шедевры, и посмотреть старинные работы. Невьянская икона Святого Николая Чудотворца находится в православном храме во Флоренции, а выставочном зале хранится оригинал «Невьянской иконы умиления», список с которой хранится в коллекции Букингемского дворца.

Невьянские иконописцы за работой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Невьянские иконописцы за работойФото: Алексей БУЛАТОВ

Известный своей металлургической историей Невьянск оказался ярким туристическим центром, культурные следы которого можно найти по всей области.

Далее экспедиция отправляется в Быньги смотреть старинные Невьянские иконы в храме Николая Чудотворца и самостоятельно лепить глиняную посуду в Нижние Таволги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели бьют тревогу: на Урал обрушится снежная метель
Игривый и милый: щенку хаски, которому оторвали лапу подростки, выбрали кличку
В Нижнем Тагиле разыскивают воришку, обчистившего магазин мужской одежды
Хватило одного удара ножом: в Екатеринбурге 16-летняя школьница расчленила друга
«Побои начались, когда погибли сыновья»: на Урале пенсионерку, которая убила своего мужа, отправили в тюрьму
Екатеринбуржцы разгадали тайну самураев на окнах заброшенного дома
Уральца отправили в психиатрическую клинику отрабатывать штрафы
Mango Office предложил возможность вести бизнес без CRM
Эвакуировали 20 человек: в центре Екатеринбурга задымилась бургерная
Прокуратура подключилась к расследованию гибели школьниц под Красноуфимском
Металлурги ВИЗ-Стали получают смежные профессии без отрыва от производства
Обогнали даже Москву: Екатеринбург вошел в топ-10 лучших для путешествий городов России
Бесплатную экскурсию в Невьянск организуют железнодорожники в честь 4-летия «Ласточек» на СвЖД
Три года отравлял землю: в Березовском директора УК отправили под суд за свалку вредных отходов
Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов
Мост в Филькино, который несколько раз смывало рекой, признали безопасным
К 2022 году средняя зарплата уральцев повысится до 49 тысяч
«Гололед жуткий»: на Химмаше троллейбус врезался в столб
Спасли 15 человек: под Екатеринбургом вспыхнула квартира в жилом доме
Водителей предупредили о сильном снегопаде и гололеде на дорогах