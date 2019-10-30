«Башня»: автоэкспедиция «Комсомольской правды» отправилась в Невьянск

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-30T11:58:40+03:00

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Утром 30 октября экспедиция «Башня, крынки, два крыла» выдвинулась в путь. 16 редакторов и журналистов муниципальных газет два дня будут исследовать туристический маршрут, который проходит через Невьянск, Быньги, Нижние Таволги, Нижний Тагил и Верхнюю Салду.

Уже в 10 часов команда была в Невьянске. Гостей встретила директор музейного комплекса Марина Морева.

Гостей встречал Акинфий ДемидовФото: Алексей БУЛАТОВ

Невьянский государственный историко-архитектурный музей находится в здании бывшей заводской электростанции. Как говорят в музее, Невьянская наклонная башня – это символ города и всего Среднего Урала, объект культурного наследия.

До 2004 года башня стояла на территории завода за высоким забором, и горожане не могли в неё попасть. Но в 1990-е годы, когда завод переживал не лучшие времена, по инициативе директора завода Виктора Хоханова губернатор Свердловской области Эдуард Россель сначала поручил организовать Дни открытых дверей. Затем с территории нынешнего музейного комплекса убрали ограждение и здание цеха с фундамента собора, а сам собор реконструировали. Так началась туристическая эпоха.

Перекрытия башни из демидовского железа сохранились до сих порФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня раз в 3 года специалисты проводят экспертизу состояния башни, разрабатывается проект масштабной реконструкции.

Невьянская башня, разумеется, не падающая, она именно наклонная, а наклоняется из-за проседания грунта. Часовая башня вертикальная, иначе бы часовой механизм не мог точно работать, шпиль достраивался уже после того, как основание накренилось. Максимального проседания башня достигнет к 2230 году.

Команда экспедиции с высоты башниФото: Алексей БУЛАТОВ

Все это команде рассказали на экскурсии по музейному комплексу, где журналистов встретил сам Акинфий Демидов и угостил гостей квасом из таволожской керамики. Во время восхождения на башню сотрудники музея показали группе каркасы из демидовского почти 100% железа и кровлю из титановых листов производства Верхнесалдинского завода, часовую башню и колокольню.

После чеканки монет в Монетном дворе при музейном комплексе, экспедицию ждали в мастерской Невьянской иконы, где можно ежедневно застать за работой иконописцев, создающих современные шедевры, и посмотреть старинные работы. Невьянская икона Святого Николая Чудотворца находится в православном храме во Флоренции, а выставочном зале хранится оригинал «Невьянской иконы умиления», список с которой хранится в коллекции Букингемского дворца.

Невьянские иконописцы за работойФото: Алексей БУЛАТОВ

Известный своей металлургической историей Невьянск оказался ярким туристическим центром, культурные следы которого можно найти по всей области.

Далее экспедиция отправляется в Быньги смотреть старинные Невьянские иконы в храме Николая Чудотворца и самостоятельно лепить глиняную посуду в Нижние Таволги.

ИСТОЧНИК KP.RU