У главной елки Екатеринбурга за 300 тысяч устроят новогоднее шоу
В новогоднюю ночь на главной елке Екатеринбурга, которая находится на площади 1905 года, устроят настоящее шоу. Оно пройдет с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января. Вести его будет ЦК «Урал», а заплатить за шоу готовы чуть больше 303 тысяч рублей.
Согласно техзаданию, опубликованному на портале госзакупок, подрядчик должен предоставить одного сценариста, опыт работы которого в сфере постановки концертных программ должен быть не менее пяти лет. Сценарий по времени - не больше и не меньше 60 минут.
- Необходимо предоставить комплект звуковой аппаратуры мощностью 15 кВТ и обеспечить его техническое обслуживание, - сообщается в документации.
До начала шоу на площади 1905 году пройдут две репетиции и один генеральный прогон с участием всех артистов, творческих коллективов и техслужб.
Напомним, что Ледовый городок на площади откроют уже 27 декабря. В этом году темой стало 200-летие со дня открытия Антарктиды. Кстати, новогодняя елка в этот раз - искусственная, но, несмотря на это, она попала в топ-10 самых высоких новогодних красавиц страны.
ИСТОЧНИК KP.RU