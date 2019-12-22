2019-12-22T09:26:16+03:00
Общество

У главной елки Екатеринбурга за 300 тысяч устроят новогоднее шоу

Оно пройдет всего час - с 23:30 31 декабря по 00:30 1 января
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге в новогоднюю ночь устроят шоу за 300 тысяч рублейВ Екатеринбурге в новогоднюю ночь устроят шоу за 300 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В новогоднюю ночь на главной елке Екатеринбурга, которая находится на площади 1905 года, устроят настоящее шоу. Оно пройдет с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января. Вести его будет ЦК «Урал», а заплатить за шоу готовы чуть больше 303 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, опубликованному на портале госзакупок, подрядчик должен предоставить одного сценариста, опыт работы которого в сфере постановки концертных программ должен быть не менее пяти лет. Сценарий по времени - не больше и не меньше 60 минут.

- Необходимо предоставить комплект звуковой аппаратуры мощностью 15 кВТ и обеспечить его техническое обслуживание, - сообщается в документации.

До начала шоу на площади 1905 году пройдут две репетиции и один генеральный прогон с участием всех артистов, творческих коллективов и техслужб.

Напомним, что Ледовый городок на площади откроют уже 27 декабря. В этом году темой стало 200-летие со дня открытия Антарктиды. Кстати, новогодняя елка в этот раз - искусственная, но, несмотря на это, она попала в топ-10 самых высоких новогодних красавиц страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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