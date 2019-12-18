Даже выше, чем в Москве: главная елка Екатеринбурга оказалась одной из самых высоких в стране

СЕГОДНЯ 06:28 2019-12-18T06:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На площади 1905 года почти закончили устанавливать главную елку Екатеринбурга, ее торжественно откроют вместе с ледовым городком уже 27 декабря. В этот раз она оказалась искусственной – и теперь больше напоминает зеленый конус с огоньками. Но, несмотря на это, она стала одной из самых высоких в стране. К таким выводам пришли аналитики туристического портала «ТурСтат».

- Высота главной ели Екатеринбурга – 50 метров, она оказалась на втором месте в рейтинге. Первую строчку заняла елка в Красноярске (55 метров), третью – Казань (35 метров), - отмечают в пресс-службе.

Интересно, что главная елка всей страны, которая находится на Красной площади, в Москве, оказалась лишь на 10 месте. Ее высота составила всего 27 метров. Но в столице она живая, а не искусственная.

Кстати, чуть раньше мы подробно рассказывали про то, каким в этом году будет ледовый городок – в этот раз дань отдадут 200-летию открытия Антарктиды. Детей и взрослых ждут гигантские ледяные скульптуры пингвинов и моржей.

ИСТОЧНИК KP.RU