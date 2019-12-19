Сотрудников «Салюта» в Екатеринбурге собираются уволить

СЕГОДНЯ 06:42 2019-12-19T06:42:36+03:00

Их попросили зайти к директору и расторгнуть трудовой договор

Изменить размер текста: A A

Накануне на своей странице в Instagram кинотеатр «Салют», один из старейших в Екатеринбурге, разместил печальную новость: всех сотрудников попросили расторгнуть трудовой договор.

- Руководство кинотеатра «Салют» извещает сотрудников о необходимости прибытия 19 декабря к директору для получения уведомления о расторжении трудового договора, - пишут там.

Однако сотрудники не желают сдаваться и собирают подписи на петиции, чтобы отменить решение властей. Напомним, что еще осенью пошли разговоры о том, чтобы закрыть «Салют», а его помещение отдать под детские кружки. Более подробно о судьбе старейшего кинотеатра мы рассказывали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU