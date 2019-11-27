Кинотеатр «Салют» собираются объединить с «Космосом»

Екатеринбургский кинотеатр «Салют» объединят с другим муниципальным кинотеатром – «Космосом». Сделают это для того, чтобы сохранить бренд одного из старейших мест города, где еще в начале XX века можно было посмотреть кино. Правда, объединение планируется скорее на бумаге. Само здание кинотеатра отдадут Дворцу пионеров. О таких планах сегодня, 27 ноября, рассказали сотрудники администрации города на заседании гордумы.

– Имидж, который был создан у «Салюта», мы не отрицаем, – отмечает Майя Строшкова, начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом. – Но предприятие живет в рыночных условиях и должно покрывать расходы. В 2017 году был получен убыток. Мы заслушали руководителя предприятия и ждали, что будут приняты меры и в 2018 году ситуация изменится. Но меры были неоднозначны. Со стороны жильцов дома стали поступать жалобы из-за ночных мероприятий и их содержания.

Кинотеатр стал приносить убытки в 2017 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как объяснили сотрудники мэрии, убытки не сокращались. Выручка падала, как и посещаемость кинотеатра – в среднем на сеанс приходило 9-10 человек. В итоге в конце прошлого года администрация города наняла антикризисного управляющего кинотеатром.

– Были оптимизированы расходы. От 60 сотрудников осталось 24, – говорит Майя Строшкова. – Это те, кто обслуживают здание, те, кто имеют отношение к кинопоказу. Их судьба нам не безразлична. Мы их обеспечим работой в случае принятия положительного решения (по закрытию кинотеатра, - Ред.)

На плохую посещаемость кинотеатра повлияло и то, что сейчас в городе работает 19 компаний, которые занимаются кинопоказом. Кроме того помимо «Салюта» в городе есть еще сотня кинозалов.

– Судьба «Салюта» предрешена – реорганизовать его и присоединить к «Космосу», – уточняет начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом. – Нельзя из бюджета города финансировать исключительно кинопрокат. Но учитывая, какую роль «Салют» играл в городе, мы предложили посмотреть, какое учреждение города можно было бы дополнить кино. В 1930-х кинотеатр показывал детские фильмы. На наш взгляд – передать здание Дворцу пионеров это взвешенное решение.

Часть кинозалов сохранят, чтобы показывать в них детские фильмы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В защиту кинотеатра на заседании неожиданно высказался главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Каган. Он отметил, что «Салют» это местный бренд.

– Это самый старый кинотеатр. Вы хотите войти в историю, как те, кто закопают его? – говорит Михаил Каган. – У нас огромный бюджет в городе. А не лучше ли сделать там ремонт? Коллеги, давайте мыслить стратегически, на поколения вперед. Мы и так регулярно в негативную федеральную повестку попадаем. Мое мнение по объекту – перепрофилировать его нельзя. Культура важнее. Это стратегический задел на будущее.

На заседании вслед за этим напомнили, что в городе есть и другие исторические бренды, которые со временем пришли в упадок. Один из них – кинотеатр «Колизей», который также считается одним из старейших в городе. Впрочем, ему применение, похоже, нашли. Через два года в нем начнут показывать артхаусные фильмы, которые ранее демонстрировали в «Салюте».

– В самом «Салюте» остается несколько залов, которые будут нацелены на показ детских кинофильмов, – подытожил Алексей Вихарев, депутат городской Думы Екатеринбурга инициировавший обсуждение судьбы кинотеатра на заседании. – Помимо залов будут организованы детские кружки, планетарий и возможно в дальнейшем появится музей.