«Тема дня»: превратит ли Европа Свердловскую область в свалку радиоактивных отходов

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-13T14:01:57+03:00

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В Свердловскую область везут очередную партию урановых «хвостов» из Германии. Они будут храниться в Новоуральске под открытым небом в герметичных бочках.

Руководство предприятия «Уральский электрохимический комбинат» заявляет, что груз не представляет опасности для окружающей среды и людей. Но экологи из «Гринписа» утверждают, что потенциальные риски все-таки есть.

Превратит ли Европа Свердловскую область в свалку радиоактивных отходов? Где и как хранятся урановые «хвосты»? Как охраняется объект и может ли он стать точкой для атаки террористов?

На эти вопросы попробуют ответить участники программы «Тема дня» на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] политик Антон Баков и физик-ядерщик, научный сотрудник компании «Эксорб» Дмитрий Горчаков. Куратор дискуссии – программный директор радиостанции в Екатеринбурге Людмила Варакина.

В эфире прозвучит комментарий генерального директора «Уральского электрохимического комбината» Александра Белоусова.

Эфир начнется 17 декабря в 13 часов. Подключайтесь!

Отметим, что в 2000 году Антон Баков выступал против ввоза ядерных отходов в уральский город Лесной. Дмитрий Горчаков, в свою очередь, уверен, что урановые «хвосты» не опаснее хлора и соляной кислоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU