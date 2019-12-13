2019-12-13T12:06:48+03:00
Происшествия

«Озеру не нравится»: под Екатеринбургом в болоте затонуло два экскаватора

Техника была задействована в прокладке трамвайных путей до Верхней Пышмы
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Екатеринбург №1"Фото: сообщество "Екатеринбург №1"
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Под Екатеринбургом, около Лебяжьего озера, под воду ушли два экскаватора. Техника была задействована в строительстве трамвайной ветки до Верхней Пышмы. Фотографии появились в сообществе «Екатеринбург №1», в обсуждение активно включились горожане.

- Озеру тоже не нравится строительство трамвайной ветки, - пишут пользователи.

Фото: сообщество "Екатеринбург №1"

Фото: сообщество "Екатеринбург №1"

«Комсомолка» связалась с пресс-службой УГМК, которая курирует строительство трамвайной линии. Там рассказали, что пострадала только техника.

- К участку, где строят ветку, вплотную прилегает озеро и болото. На обводном канале произошел резкий подъем воды, из-за чего техника начала сползать, - объяснили в пресс-службе. - К счастью, люди не пострадали. Сейчас на месте работают специалисты и откачивают воду, чтобы вытащить экскаваторы.

В УГМК также добавили, что на строительстве трамвайной линии это никак не скажется - все продолжает работать в штатном режиме. Напомним, что открыть ее должны уже к концу 2020 - началу 2021 года. Длина маршрута по Екатеринбургу составит 11 километров в одну сторону. По Верхней Пышме – 6,7 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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