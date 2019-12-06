Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят к 2021 году
Власти Екатеринбурга рассказали, как обстоят дела со строительством трамвайной ветки, которая свяжет столицу Урала с Верхней Пышмой. Прокладывать ее начали еще в апреле 2018 года, а пустить по рельсам вагончики планируют уже к концу 2020 года.
- Объект сложный, многозадачный, работы ведутся в условиях сложившейся городской застройки и существующей улично-дорожной сети, что требует выноса инженерных коммуникаций, - отметили в Комитете по строительству администрации города.
На сегодняшний день выполнена просека, а в ней идет отсыпка земляного полотна. Одновременно с этим заканчивают сносить объекты, которые попадают в зону строительства.
Напомним, что в Екатеринбурге линия пройдет от кольца на Эльмаше по улицам Фрезеровщиков и Шефской, по вновь построенным улицам Меридиональной-1, Ново-Садовой, Меридиональной-2, широкой Северной и дальше вдоль проспекта Космонавтов.
Длина маршрута по Екатеринбургу составит 11 километров в одну сторону. по Верхней Пышме – 6,7 километра.
ИСТОЧНИК KP.RU