Трамвайную ветку из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят к 2021 году

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-06T10:18:22+03:00

По новой ветке запустят трамваи в Верхнюю Пышму уже к 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строить ее начали еще в апреле 2018-го

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Власти Екатеринбурга рассказали, как обстоят дела со строительством трамвайной ветки, которая свяжет столицу Урала с Верхней Пышмой. Прокладывать ее начали еще в апреле 2018 года, а пустить по рельсам вагончики планируют уже к концу 2020 года.

- Объект сложный, многозадачный, работы ведутся в условиях сложившейся городской застройки и существующей улично-дорожной сети, что требует выноса инженерных коммуникаций, - отметили в Комитете по строительству администрации города.

На сегодняшний день выполнена просека, а в ней идет отсыпка земляного полотна. Одновременно с этим заканчивают сносить объекты, которые попадают в зону строительства.

Напомним, что в Екатеринбурге линия пройдет от кольца на Эльмаше по улицам Фрезеровщиков и Шефской, по вновь построенным улицам Меридиональной-1, Ново-Садовой, Меридиональной-2, широкой Северной и дальше вдоль проспекта Космонавтов.

Длина маршрута по Екатеринбургу составит 11 километров в одну сторону. по Верхней Пышме – 6,7 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU