2019-12-11T17:49:50+03:00
Общество

Новым директором «Салюта» стала бывший кадровик крупной компании

Она должна будет изменить формат кинотеатра, но оставить старых сотрудников
Алина СУРИНА
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Новый директор частично оставит работать в "Салюте" старых сотрудниковНовый директор частично оставит работать в "Салюте" старых сотрудниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новым директором «Салюта» стала бывший кадровик крупной коммерческой компании Жанна Кузнецова. Она должна будет изменить формат кинотеатра, но оставить работать в нем старых сотрудников.

- Перед новыми руководителями поставлена задача максимально корректно и грамотно провести работу по переформатированию кинотеатра. При этом акцент должен быть сделан на сохранение максимального числа сотрудников предприятия. Поэтому и был сделан выбор в пользу опытного «кадровика», - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Как рассказали в мэрии, сейчас из 24-х сотрудников «Салюта» 20-ти предложены аналогичные или смежные должности. Работникам кинотеатра либо предлагают остаться в «Салюте», либо перейти в другое муниципальное предприятие. Из оставшихся четырех - двое совместители, двое - отказались от предложения по личным причинам.

Напомним, «Салют» планируют объединить с другим муниципальным кинотеатром - «Космосом». В здании останутся залы для немассовой демонстрации фильмов. Но большую часть помещения отдадут Детскому дому творчества под кружки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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