В Екатеринбурге не будут закрывать кинотеатр «Салют»
Администрация Екатеринбурга передумала закрывать кинотеатр «Салют». Об этом заявил депутат гордумы Алексей Вихарев и отметил, что часть общественности высказалась против его закрытия.
- Позиция администрации скорректировалась. Полностью закрыть кинопоказы в «Салюте» - такого варианта уже не предлагается. Чиновники готовы оставить залы для немассовой демонстрации фильмов для детей и юношества, внедрить образовательные программы кинематографической направленности, разместить здесь киношколы и создать киномузейное пространство, - написал депутат на своей странице в Facebook.
Напомним, что раньше здание кинотеатра собирались отдать Детскому дому творчества, чтобы там разместились кружки и досуговые центры. А причина всего это – нерентабельность кинотеатра.
В 2018 году убытки составили больше 10 миллионов рублей. В этом году «Салют» попытался исправить ситуацию, но все равно вышел в минус.
ИСТОЧНИК KP.RU