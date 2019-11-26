2019-11-26T08:50:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге не будут закрывать кинотеатр «Салют»

В здании собираются оставить несколько залов для немассовых фильмов и разместить киношколы
Мария Трапезникова
Поделиться:
Кинотеатр не будут полностью закрыватьКинотеатр не будут полностью закрыватьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Администрация Екатеринбурга передумала закрывать кинотеатр «Салют». Об этом заявил депутат гордумы Алексей Вихарев и отметил, что часть общественности высказалась против его закрытия.

- Позиция администрации скорректировалась. Полностью закрыть кинопоказы в «Салюте» - такого варианта уже не предлагается. Чиновники готовы оставить залы для немассовой демонстрации фильмов для детей и юношества, внедрить образовательные программы кинематографической направленности, разместить здесь киношколы и создать киномузейное пространство, - написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, что раньше здание кинотеатра собирались отдать Детскому дому творчества, чтобы там разместились кружки и досуговые центры. А причина всего это – нерентабельность кинотеатра.

В 2018 году убытки составили больше 10 миллионов рублей. В этом году «Салют» попытался исправить ситуацию, но все равно вышел в минус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге за 27 миллионов проведут исследование городского транспорта
«Оставил деньги и документы и пропал»: в Екатеринбурге две недели ищут розоволосого художника
Престижный спорткомплекс Екатеринбурга претендует на звание лучшего в России
Уралец не платил алименты 11 лет и угодил в тюрьму
Больше 190 тысяч свердловчан не могут из-за долгов выехать за границу
За три дня на свердловских трассах поймали 136 пьяных водителей
«Люблю маму, хоккей и “Автомобилист”»: фанаты уральских «шоферов» поздравили своих мам открытками
На Сортировке погрузчик во время чистки тротуара задавил 17-летнего парня
К 2035 году в Екатеринбурге станет на 20 га меньше парков и скверов
Подняли вверх ласточек: уральская группа «Сансара» выступила на шоу у Урганта
Тушили в десять рук: в уральском городе на площади 100 «квадратов» сгорел деревянный дом
На Урале родители детей-инвалидов, обучающихся на дому, будут получать компенсацию на питание
Власти Екатеринбурга напомнили, как срубить елку к Новому году и не нарушить закон
Уральцам приходят фальшивые бумаги с требованиями оплатить штраф в 10 тысяч рублей
Три дня мерзла на улице:в Полевском с крыши полицейского участка спасли кошку
Какие зоны отдыха благоустроят в Екатеринбург в 2020 году? Список
В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства
Екатеринбургский Театр Кукол получит 44 миллиона на капитальный ремонт
Уберут граффити и заменят гранитные плиты: в центре Екатеринбурга реконструируют Плотинку