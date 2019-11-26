В Екатеринбурге не будут закрывать кинотеатр «Салют»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-26T08:50:05+03:00

В здании собираются оставить несколько залов для немассовых фильмов и разместить киношколы

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Администрация Екатеринбурга передумала закрывать кинотеатр «Салют». Об этом заявил депутат гордумы Алексей Вихарев и отметил, что часть общественности высказалась против его закрытия.

- Позиция администрации скорректировалась. Полностью закрыть кинопоказы в «Салюте» - такого варианта уже не предлагается. Чиновники готовы оставить залы для немассовой демонстрации фильмов для детей и юношества, внедрить образовательные программы кинематографической направленности, разместить здесь киношколы и создать киномузейное пространство, - написал депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, что раньше здание кинотеатра собирались отдать Детскому дому творчества, чтобы там разместились кружки и досуговые центры. А причина всего это – нерентабельность кинотеатра.

В 2018 году убытки составили больше 10 миллионов рублей. В этом году «Салют» попытался исправить ситуацию, но все равно вышел в минус.

ИСТОЧНИК KP.RU