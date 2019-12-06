Дело уральского студента, которого посадили за любовь со школьницей, рассмотрит ЕСПЧ

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-06T16:57:44+03:00

Парня посадили на 7 лет за секс со школьницей, с которой он встречался 9 месяцев

Изменить размер текста: A A

Защита Владислава – студента из Каменска-Уральского, обвиненного в изнасиловании двух школьниц, обратилась в Европейский суд по правам человека. Адвокат Влада считает, что права его подзащитного были грубо нарушены в ходе суда и следствия.

Владислава обвинили в том, что он несколько раз изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, с которой встречался около девяти месяцев, а об их отношениях знали родители и друзья.

До этого мы подробно рассказывали об этой истории. На момент произошедшего парню было 17 лет, а его девушке 13, а затем 14. Сам Влад уверял: о реальном возрасте девушки он не знал, так как она выглядела старше. Родные Владислава и его адвокат заявляли: девушка оговорила парня под нажимом следователей. Позже следствие узнало о еще одном случае секса Влада с несовершеннолетней. В итоге все эпизоды объединили в одно дело и довели до суда. Парня признали винновым в изнасиловании школьниц и приговорили к семи годам колонии.

Девушка Влада периодически снимала секс на видео. Фото: предоставлено родственниками Владислава

Адвокат Владислава Игорь Упоров в разговоре с «КП-Екатеринбург» рассказал, что обратился в Европейский суд по правам человека. Юрист обращает внимание, что защита студента неоднократно заявляли ходатайства о проведении очных ставок с потерпевшими, но следователь СКР в этом отказывал. Также адвокаты ходатайствовали рассмотреть в суде видеозапись. На ней Влад занимался со своей девушкой сексом. Та сама снимала происходящее на телефон (запись есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). Происходящее на видео сложно назвать изнасилованием, однако суд посчитал по-другому.

- Если судом европейской инстанции будет установлено, что нарушено право на защиту, например, из-за отсутствия очных ставок с «потерпевшими» или из-за того, что в суде не дали посмотреть видеозапись (где девушка получала радость), то это является основанием для отмены приговора. У нас закреплено верховенство международного права, а не российского. Игнорировать решение Европейского суда по правам человека, если оно будет принято в нашу пользу, будет невозможно, - считает Игорь Упоров.

Студент уверяет, что не догадывался о реальном возрасте возлюбленной, так как она выглядела старше. Фото: предоставлено родственниками Владислава

Также он обращает внимание, что девушка Влада сама подтверждала, что была в романтических отношениях с парнем.

- Сама потерпевшая на стадии расследования подтверждала, что находилась с моим подзащитным в любовных отношениях, и что половой акт на видеозаписи проводился с ней добровольно. Она говорила это, когда с ней была повторная экспертиза. Кстати, эта экспертиза частично опровергала выводы первой, - уточняет адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Школьница, из-за которой уральского студента посадили за изнасилование: «Вы думаете, мне это надо было?»

В Свердловском областном суде по-прежнему затягивается рассмотрение апелляции по делу студента из Каменска-Уральского, которого осудили за секс со школьницей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU