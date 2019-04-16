Школьница, из-за которой уральского студента посадили за изнасилование: «Вы думаете, мне это надо было?»

В Свердловском областном суде по-прежнему затягивается рассмотрение апелляции по делу студента из Каменска-Уральского, которого осудили за секс с 13-летней.

За решеткой Саша оказался после того, как его бывшая девушка обвинила его в изнасиловании. Пара встречалась 9 месяцев, и студент подсчитал, что занимался сексом с Анной порядка 50 раз, но в уголовном деле фигурируют лишь три эпизода.

Глядя на это фото с Аней сложно поверить, что девочке всего лишь 13 лет. Фото: предоставлено родителями осужденного

На протяжении всего этого времени 13-летняя девочка говорила, что ей 15 и даже изменила свой возраст в социальных сетях. Помимо этого она регулярно присылала Александру эротические фотографии. Причиной ненависти к бывшему стала его измена с другой девочкой – Машей, которая выложила в Сеть видео, на котором занимается любовью с осужденным.

Следствие по делу длилось больше полутора лет. С Александра взяли подписку о невыезде, поэтому он смог посещать занятия в техникуме. В декабре прошлого года парня признали виновным и назначили 7 лет колонии. От более сурового наказания его спасло то, что на момент отношений с Анной он был несовершеннолетним (Александру было 17 лет – прим. ред.).

Вот такие фотографии Саше присылала Маша. Фото: предоставлено родителями осужденного

Родители мальчика сразу не поверили в обвинения, а друзья Саши назвали Следственный комитет «фабрикой дел». Адвокат Наталья Дронова решила идти до последнего и обжаловала приговор в областном суде. Все это время студент находился в СИЗО.

На днях мать осуждённого студента пообщалась с Анной. Разговор получился недолгим, но важным. Девочка призналась, что на неё с матерью надавили следователи СКР. Аудиозапись диалога есть в распоряжении «КП».

- Меня на суде не было, - говорит девочка. - Думаете мне или моей маме это надо было?! Проходить через все эти мучения?

Теперь представлять Александра в суде будут сразу два адвоката. Они будут ходатайствовать о передаче уголовного дело в областную прокуратуру.

Мать Саши принесла в суд совместные фото с сыномФото: Олег Галимов

- Материалы дела должны быть пересмотрены, а затем возвращены в СУ СКР по Свердловской области, - рассказала «Комсомолке» адвокат Наталья Дронова. - Кроме того, будем настаивать на повторной психологической экспертизе девочек.

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу студента продолжится, когда второй адвокат ознакомится с материалами дела.