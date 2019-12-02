2019-12-02T14:17:39+03:00
Общество

Купили новую мебель и устелили пол кафелем: на Урале после ремонта открылось детское инфекционное отделение

Оно рассчитано на 30 детей и имеет три поста, каждый из которых специализирован по типу инфицирования
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитики Свердловской областиФото: департамент информполитики Свердловской области
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В Краснотурьинске сегодня после капитального ремонта открылся пост детского инфекционного отделения. В здании полностью заменили все системы коммуникаций, установили новые окна и двери, пол и стены выложили кафелем, а во всем отделении поставили новенькую медицинскую мебель.

- Это отделение рассчитано на 30 детей, имеет три поста, каждый из которых специализирован по типу инфицирования, - уточнили в департаменте информполитики.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В этом году проводился ремонт первого поста, где размещаются дети с кишечными инфекицями, а также те, диагноз которым только устанавливается. Два бокса рассчитаны на детей с ограниченными возможностями. Один бокс – для мамы с новорожденным.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

- Кроме этого, был поставлен пост медсестры, которого ранее не было, а также отдельное помещение под инвентарную комнату, - уточнили в департаменте информполитики. – Полностью отремонтированы процедурный кабинет и сестринская комната.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Не так давно мы рассказывали историю больницу в Верхней Салде, которая была построена еще в 30-х годах прошлого столетия и теперь совершенно непригодна для того, чтобы в ней лечили людей. На ее месте за три миллиарда рублей должны построить новую. А свердловская прокуратура, вместе с тем, решила проверить еще ряд старых больниц в городах Свердловской области, на которые также поступали жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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