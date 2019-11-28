Прокуратура проверит, почему свердловчане лечатся в полуразрушенных больницах

СЕГОДНЯ 06:03 2019-11-28T06:06:15+03:00

Вот так снаружи выглядит больница в Верхней Салде. Внутри ее состояние еще хуже. Фото: "Гражданский патруль"

По итогам виновные, если их найдут, будут наказаны

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Прокуратура Свердловской области решила проверить, почему жители некоторых городов региона ходят лечиться в старые и полуразрушенные больницы. А сделать она это решила после историй в СМИ про медучреждение в Верхней Салде.

- В ходе проверки сотрудниками прокуратуры будет дана правовая оценка материально-техническому обеспечению организацию, соблюдению порядка использования и распоряжения закрепленным имуществом, целевому использованию финансов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

А также ведомство проверит санитарно-гигиенические и технические условия больниц и соблюдение норм противопожарной безопасности. Помимо Верхней Салды, тщательному досмотру подвергнутся больницы Ирбита, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, поселков Зюзельский и Кишкинское.

По итогам проверки будет решаться вопрос об устранении всех нарушений и привлечении всех виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU