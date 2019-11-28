Прокуратура проверит, почему свердловчане лечатся в полуразрушенных больницах
Прокуратура Свердловской области решила проверить, почему жители некоторых городов региона ходят лечиться в старые и полуразрушенные больницы. А сделать она это решила после историй в СМИ про медучреждение в Верхней Салде.
- В ходе проверки сотрудниками прокуратуры будет дана правовая оценка материально-техническому обеспечению организацию, соблюдению порядка использования и распоряжения закрепленным имуществом, целевому использованию финансов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
А также ведомство проверит санитарно-гигиенические и технические условия больниц и соблюдение норм противопожарной безопасности. Помимо Верхней Салды, тщательному досмотру подвергнутся больницы Ирбита, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, поселков Зюзельский и Кишкинское.
По итогам проверки будет решаться вопрос об устранении всех нарушений и привлечении всех виновных к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU