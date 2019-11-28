2019-11-28T06:06:15+03:00
Общество

Прокуратура проверит, почему свердловчане лечатся в полуразрушенных больницах

По итогам виновные, если их найдут, будут наказаны
Мария Трапезникова
Поделиться:
Вот так снаружи выглядит больница в Верхней Салде. Внутри ее состояние еще хуже. Фото: "Гражданский патруль"Вот так снаружи выглядит больница в Верхней Салде. Внутри ее состояние еще хуже. Фото: "Гражданский патруль"
Изменить размер текста:

Прокуратура Свердловской области решила проверить, почему жители некоторых городов региона ходят лечиться в старые и полуразрушенные больницы. А сделать она это решила после историй в СМИ про медучреждение в Верхней Салде.

- В ходе проверки сотрудниками прокуратуры будет дана правовая оценка материально-техническому обеспечению организацию, соблюдению порядка использования и распоряжения закрепленным имуществом, целевому использованию финансов, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

А также ведомство проверит санитарно-гигиенические и технические условия больниц и соблюдение норм противопожарной безопасности. Помимо Верхней Салды, тщательному досмотру подвергнутся больницы Ирбита, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, поселков Зюзельский и Кишкинское.

По итогам проверки будет решаться вопрос об устранении всех нарушений и привлечении всех виновных к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последние осенние деньки в Екатеринбурге будут теплыми и бесснежными
В Екатеринбурге назвали имя «Учителя года»
Юлия Михалкова побила свой рекорд по поеданию пельменей
На Урале женщина за плохо пропаянные звенья золотого браслета отсудила у магазина 56 тысяч
«Спартаку» выписали штраф за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Дзюбы на матче в Екатеринбурге
На оторвавшейся льдине прибило к острову: двух подростков-рыбаков спасли на Рефтинском водохранилище
В Екатеринбурге подростка сбил трамвай
Прокуратура проверит медицинские учреждения Свердловской области
«Черная пятница» в Альфа-Банке продлится до 1 декабря
Директору спорткомплекса в Ивделе, где мальчик погиб под футбольными воротами, назначат штраф
На Урале пропал Ермак: его поисками занялась полиция
Готовимся к Универсиаде-2023: Дмитрий Песков успокоил жителей Екатеринбурга
Родители свердловских дошкольников оценивают детские сады
Академический признали восьмым районом Екатеринбурга
«Не дошли до “зебры” два метра»: на Урале иномарка сбила женщин, решивших срезать дорогу к пешеходному переходу
«Облкоммунэнерго» осваивает новую территорию
В Екатеринбурге с 2020 года поднимут плату за содержание жилья
С 2020 года школьников переведут на «пятидневку»
«Слоны не чистюли»: в Екатеринбургском зоопарке ответили на обвинения о «грязной Даше»
«Принял за пьяного и выждал момент»: в Екатеринбурге задержали разбойника, набросившегося на прохожего с палкой