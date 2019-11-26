На строительство новой больницы в Верхней Салде выделят три миллиарда

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-26T12:10:32+03:00

Приступить к работам планируют уже в следующем году

Изменить размер текста: A A

В Верхней Салде на месте комплекса ЦГБ, где сейчас приходится лечиться местным жителям, построят новую больницу. Об этом на встрече с общественностью заявил Полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов.

На сегодняшний день здание ЦГБ не пригодно к эксплуатации – все здания, кроме роддома, построены еще в середине прошлого века, поэтому порядком износились как внешне, так и внутренне.

Внутри тоже не лучше. Фото: "Гражданский Патруль"

- О проблеме на разных уровнях мы сообщали с февраля, в том числе предлагали разместить больницу в зданиях бывшего военного госпиталя, - рассказал глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Роман Тихонов.

Минздрав в своем заключении признает, что состояние больницы «является неудовлетворительным». А если конкретней, то плиты покрытий на полу и потолке деформированы, а на стенах есть аварийные участки. И, в целом, весь комплекс нуждается в срочном ремонте.

Фото: "Гражданский Патруль"

- Текущее состояние строительных конструкций и инженерных сетей значительно ухудшилось. По итогам проведения обследования установлено неудовлетворительное техническое состояние зданий комплекса, - говорится в заключении минздрава области, подписанном заместителем министра здравоохранения Свердловской области Екатериной Есиной. – Использование зданий комплекса в качестве медучреждения не планируется.

Фото: "Гражданский Патруль"

На работы по строительству нового здания больницы планируется выделить порядка трех миллиардов рублей. Проектировать его будут уже в 2020 году, строить – в 2021, а закончить работы планируют в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU